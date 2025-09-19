Trump 'Erdoğan'la görüşeceğim' dedi Borsa yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını açıkladı. Trump yapılacak görüşmenin içeriği hakkında da bilgi verdi. CNBC-e'nin aktardığına göre Trump'ın Türkiye açıklamasının ardından VİOP'ta akşam seansında 70 puanı geçen artış görüldü.

Trump Erdoğan görüşmesinde masada ne var?

Trump, Türkiye ile Boeing uçaklarının satışı, geniş kapsamlı F-16 tedarik planı ve F-35 programına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini belirten Trump, söz konusu anlaşmaların iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Trump, 25 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılacak görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Açıklamalar, Ankara-Washington hattında hem savunma sanayii hem de ticaret alanında yeni bir iş birliği döneminin sinyali olarak değerlendiriliyor