Trump’ın Fed adayı Warsh ezberleri mi bozacak? Piyasaları nasıl etkileyecek?

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi mayıs ayında dolacak mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan sonra bu göreve kimin geleceğine dair aylardır süren belirsizliği sonlandırdı.

Eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı dünyanın en büyük ekonomisinin merkez bankasının başkanlığına aday gösteren Trump, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Warsh'ın "tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphe" duymadığını belirtti.

Trump, Warsh'ı "tam da bu rol için biçilmiş kaftan" olarak nitelendirerek, "sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak" ifadelerini kullandı.

Fed'deki geçmiş deneyimi ve Wall Street'te "Trump"ın her dediğini yapmayacağı" yönündeki algı nedeniyle Warsh'ın adaylığı piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açmadı.

Trump'ın Warsh'ı aday göstermesinin ardından, para piyasalarında Fed'in bu yıl iki faiz indirimi yapacağı beklentisinin fiyatlanmaya devam ettiği görüldü.

Eğitimini Stanford ve Harvard üniversitelerinde tamamladı

Fed başkanlığı için uzun vadede "güvenilir" bir aday olacağına inanılan Kevin Warsh, 13 Nisan 1970'te Albany, New York'ta doğdu.

Stanford Üniversitesi'nde kamu politikası alanında 1992 yılında lisans derecesini alan Warsh, 1995 yılında Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamladı.

Warsh, hukuk fakültesindeki çalışmalarında ekonomi ve düzenleyici politikalar üzerine yoğunlaşırken, Harvard Business School ve Massachusetts Institute of Technology'de piyasa ekonomisi ve borç sermaye piyasaları alanlarında da dersler aldı.

Wall Street kökenli

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Wall Street'e adımını atan Warsh, 1995-2002 yıllarında ABD'nin büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley bünyesinde çalıştı.

Morgan Stanley'nin birleşme ve satın almalar bölümünde çalışma hayatına başlayan Warsh, bu görevinde imalat, temel ham maddeler, profesyonel hizmetler ve teknoloji dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere finansal danışmanlık yaptı.

Bunun yanı sıra sermaye piyasası işlemlerinin yapılandırılmasına katkıda bulundu ve sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi finansmanlarının gerçekleştirilmesinde rol aldı.

Eski ABD Başkanı Bush yönetimiyle çalıştı

Kevin Warsh, 2002 yılında Morgan Stanley'deki yönetici pozisyonundaki görevinden ayrılarak eski ABD Başkanı George Bush'un yönetimine katıldı.

Ulusal Ekonomi Konseyi'nin genel sekreterliğini yapan Warsh, özellikle sermaye piyasalarındaki fon akışları, menkul kıymetler, bankacılık ve sigortacılık başta olmak üzere ABD ekonomisine ilişkin konularda başkana ve üst düzey yönetim yetkililerine danışmanlık yaptı.

Warsh, bu dönemde aynı zamanda Başkanın Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nun üyesi olarak görev aldı.

En genç yaştaki Fed üyesi oldu

Bush tarafından 2006 yılında Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Warsh, 35 yaşında bu göreve getirilen en genç kişi oldu.

Dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke ile yakın çalışan Warsh, söz konusu dönemde ekonomiyi canlandırmak ve deflasyon ile resesyonu önlemek amacıyla "parasal genişleme" sürecini başlatan ekibin bir parçasıydı. Ancak sonraki dönemde politikanın risklerine dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Warsh, Fed'deki görevi sırasında 2008'deki küresel finansal krizde bankanın ekonomiyi istikrara kavuşturma çabalarının merkezinde yer aldı.

Fed'de bulunduğu süre boyunca kredi piyasalarını istikrara kavuşturmayı amaçlayan acil kredi programlarının tasarlanması ve uygulanmasında rol oynayan Warsh, ekonomiyi kurtarmaya yönelik çok sayıda programın oluşturulmasına da katkı sağladı.

Warsh, Fed yönetim kurulundaki görev süresi Ocak 2018'de dolmasına rağmen Mart 2011'de ayrıldı.

2017'de Fed başkanlığı için düşünülen isimler arasındaydı

Kevin Warsh'ın adı, 2017'de de Fed başkanlığı için düşünülen adaylar arasında geçerken, ikinci Trump yönetiminde Hazine Bakanlığı pozisyonu için de değerlendirilmişti.

Ancak Warsh, enflasyon konusundaki hassasiyeti ve Trump'ın istediği seviyede düşük faizleri korumayabileceği izlenimini vermesi dolayısıyla bu göreve aday gösterilmemişti.

Warsh, Fed'den ayrılmasından bu yana Bankanın yanlış yolda olduğunu düşündüğü konulardaki eleştirilerini dile getirirken, Powell'ı kamuoyu önünde eleştirmesi, Trump çevresiyle ilişkilerini güçlendirmesi ve Başkanın ekonomi politikalarına desteğiyle adının gündemde kalmasını sağladı.

Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle Fed başkanlığı için adı geçen isimler arasında yeniden yer alan Warsh, söz konusu yarışta Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder gibi finalistleri geride bıraktı.

Son dönemde Fed'in faizleri daha hızlı indirmesi gerektiğini belirtmişti

Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde bulunan enflasyon nedeniyle bazı yetkililerin faiz indirimine karşı çıktığı bir dönemde aday gösterilen Kevin Warsh, Senato'nun onayını alarak başkanlık koltuğuna oturması halinde faiz oranlarının daha fazla indirilip indirilmeyeceği konusunda bölünmüş bir merkez bankasının yönetimini devralacak.

Warsh, faizlerin düşmesini beklediğini açıkça ortaya koyan ve kendisini hayal kırıklığına uğratan Fed başkanlarına karşı sabır göstermeyen ABD Başkanı Trump'ı da memnun etmek zorunda kalacak.

Yıllardır hedefin üzerinde seyreden enflasyonun ardından tarifelerden kaynaklı fiyat artışlarından doğan denge sorunlarını yönetmek, yapay zekanın verimlilik ve iş gücü piyasalarını nasıl yeniden şekillendirdiğini değerlendirmek, Fed tarafından düzenlenen bankacılık sektörünü sarsabilecek dijital para birimlerinin yükselişine yanıt vermek gibi konular da Warsh'ın baş etmesi gereken zorluklar arasında yer alacak.

Fed'de ve buradan ayrıldıktan sonra, enflasyon konusunda "şahin" tavrıyla bilinen Warsh, yıllarca gevşek para politikasının fiyat artışlarını tetikleyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Warsh, daha yakın dönemde ise Fed'in faizleri daha hızlı indirmesi gerektiğini söylemesiyle dikkati çekmişti.

Kayınpederinin Trump ile yakınlığı olduğu biliniyor

Stanford Üniversitesi'ne bağlı Hoover Enstitüsü'nde misafir araştırmacı ve Stanford Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Warsh, aynı zamanda United Parcel Service'de (UPS) yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor.

Öte yandan Warsh, 2002 yılında kozmetik şirketi Estée Lauder'ın varisi Jane Lauder ile evlendi. Trump ile uzun süreye dayanan bir yakınlığı olduğu bilinen kayınpederi Ronald Lauder'in Cumhuriyetçilerin önemli bir bağışçısı olduğu biliniyor. Ayrıca, Ronald Lauder'in ABD'nin Grönland'ı ilhak etmesi önerisini ilk sunan kişi olduğu da belirtiliyor.