Trump’ın şansı arttı altının eli güçlendi

Cumhuriyetçi Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin yatırımcıları sarsmasından bir hafta sonra ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararı emtia piyasalarının yönü hakkında yeni soru işaretleri doğurdu. Biden’ın seçimden çekilmesinin enerji, metaller ve tahıl piyasaları üzerinde etki yaratması beklenirken, bu durumdan en çok altının karlı çıkacağı belirtiliyor.

Ticaret savaşları emtia tedarik zinciri için risk

Biden’ın adaylığını geri çekmesi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i desteklemesinin ardından sarı metale güvenli liman talebi geldi. Neuberger Berman Portföy Yöneticisi Jennifer Gorgoll, kısa vadede, Fed’in faiz indirimi potansiyelinin piyasalara hakim olacağını, doları zayıflatıp emtia piyasalarının güçlenmesine yol açacağını söyledi. Bu, Trump’ın ticaret savaşlarını tetikleyecek ve emtia tedarik zincirine hasar verecek politikalarına ilişkin kaygıların yarattığı jeopolitik risklerin emtia piyasalarında fiyatların yükseltebileceği anlamına geliyor. Zira Trump’ın seçilme olasılığı altın fiyatlarında kendini hissettirmeye başladı. Biden’ın başkanlık yarışından çekilme kararının ardından doların değer kaybetmesiyle altın haftaya yükselişle başlayıp dün öğle saatlerinde ons başına 2.407 dolara çıktı.

Altın ve gümüş için potansiyel itici güç

Amerikan Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nün kıdemli ekonomisti Peter Earle’e göre, bundan sonraki tepkilerin çoğu Demokratların adayına bağlı olacak. Earle, “Adayın kim olacağı belirsizliği nedeniyle yatırımcılar, Biden’ın yerine geçecek kişinin Biden yönetiminin yüksek vergi, daha fazla düzenleme ve daha fazla hükümet müdahalesi politikalarına devam edip etmeyeceğini veya bunlardan vazgeçip vazgeçmeyeceğini değerlendirebilene kadar güvenli bir liman arayacaklar” dedi. Uzmana göre bu durum, yatırımcıların riskli hisse senetleri yerine daha güvenli, daha istikrarlı yatırımları tercih etmesiyle daha riskten kaçınan altın ve gümüşü destekleyen bir piyasa ortamına yol açabilir.

Morgan Stanley, son çeyrekte 2.600 doların üzerini bekliyor

Altın, 2022’deki en düşük seviyesinden bu yana yüzde 50, Şubat ortasından bu yana ise yüzde 25 artış yaşararak zirveye yakın seyrediyor. Morgan Stanley emtia stratejistlerine göre, "ABD'de resesyon korkuları artarken, ekonomistler verilerin zayıfl aması durumunda Fed’in daha güçlü bir tepkisiyle yumuşak bir iniş öngörüyor ve her ikisi de yatırımcıların altın girişini destekleyerek fiyatları son çeyrekte 2.650 dolara ulaştırabilir”.

Trump’ın enerji politikaları yatırımcının odağında!

Blue Line Futures Baş Piyasa Stratejisti Phil Streible, yatırımcıların seçim yılı boyunca emtia piyasasıyla ilgili olarak nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda, “Enerji, izleyeceğimiz en önemli odak noktalarından biri” diyor. Trump, seçim kampanyasında petrol ve gaz üretimini artırmayı bir öncelik olarak tanımladı. Diğer iklim odaklı politika girişimleri de baskı altına girebilir.

Trump, elektrikli araçlara (EV) karşı muhalefetini açıkça dile getirdi ve hem üreticileri bunları üretmeye teşvik eden düzenlemeleri kaldırması hem de satışları destekleyen vergi kredilerinin sonlandırılması için baskı yapması beklenebilir. Böylelikle Trump, bu geçişi yavaşlatabildiği ölçüde, ABD petrol talebinin daha uzun süre yüksek kalmasını sağlayabilir. Benzer şekilde gaz konusunda da Trump talebi desteklemeye ve ihracatı artırmaya yardımcı olacak eylemlerde bulunabilir. Dolayısıyla ülkede fosil yakıt tüketimini destekleyen daha fazla düzenleme ve teşvik görülebilir.