Trump’ın vergi silahına yargı freni ne anlama geliyor? Uzman isimler değerlendirdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkanın tek başına gümrük vergisi koyma yetkisini iptal etmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Atılım Murat "Trump’ın tek bir el hareketiyle vergi koyma dönemi bitti. Bu da onun diğer ülkelerle yaptığı pazarlıklardaki en büyük kozunu elinden alıyor." dedi.

"Geri ödemeler ABD bütçe açığını artırabilir"

Apple ve Nike gibi şirketlere geri ödeme yapılabileceğine işaret eden Atılım Murat "Bu durum sadece gelecekteki gelirlerin durması anlamına gelmiyor. Hükümetin son dönemde topladığı yaklaşık 211 milyar doları, başta Apple ve Nike gibi dev şirketlere geri ödemesi gereken bir süreç başlıyor. Hem bu büyük gelirin kesilmesi hem de milyarlarca dolarlık geri ödeme yükü, ABD’nin bütçe açığını ciddi şekilde artırarak devletin daha yüksek faizle borçlanmasına neden olabilir." dedi.

ABD'yi nelerin beklediğine değinen Atılım Murat açıklamasına "Trump yönetimi bu kararı aşmak için sadece 150 gün süreli geçici yasaları deneyebilir. Ancak bunlar kalıcı çözümler değildir. Piyasalar, şirketlerin masrafları azalacağı için bu haberi sevinçle karşıladı. Öte yandan, şirketler yeni bir vergi gelmeden önce ülkeye hızla mal doldurmaya çalışırlarsa, ABD’nin dış ticaret açığında rekor bir artış görülebilir. ABD’nin ticaret anlaşmalarındaki vergi sopası artık kırılmıştır. Bu da diğer ülkelerin daha önce verdikleri tavizleri geri çekmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

"Piyasalar açısından pozitif"

Atılım Murat, Yüksek Mahkeme'nin kararının yatırımcılar tarafından hafta sonunda analiz edeceklerini söyleyerek "Sonuç olarak bu gelişme, piyasalar açısından pozitiftir." dedi.

Ahmet Söylemezoğlu: Ceza alan ülke ve şirketler indirim isteyebilir

"Küresel Ekonomi Düzeni Kurumlar ve Kurallar" kitabının yazarı Ahmet Söylemezoğlu, Donald Trump'ın gümrük vergilerinde kongre kararı olmadan diretmesinin baştan itibaren hata olduğuna dikkat çekerek, "Amerika'da bütçe yapma yetkisi, kongrede. Vergiler de bütçeye tabi olduğu için tabii ki bunun kararını da kongre verir. Dolayısıyla

icra tarafının yani Donald Trump'ın vergileri indirdim, kaldırdım, artırdım gibi bir yetkisi tek başına yok. Yani burada yetki aşımı var. Zaten mahkeme yetki aşımı olduğu için uygulamaya konulan kararları iptal etti. Kongre de kendi yetkisinin kullanılmasına izin vermedi." değerledirmesini yaptı.

Bundan sonra ne olacağını kestirmenin zor olduğunu belirten Söylemezoğlu " Donald Trump nasıl bir hamle yapar bilemeyiz. Belki de yeni bir gümrük vergisi daha açıklar. Bunu kestirmek gerçekten zor." dedi.

Gümrük vergileri nedeni ile zarar gören şirket ve ülkelere dikkat çeken Söylemezoğlu "Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvurup zararlarının giderilmesi hakkı elbette var. Mahkemeden çıkacak karara göre, ceza alan ülke indirim isteyebilir, vergi indirimleriyle bunu telafi edebilir." diye konuştu.