Trump'ın yeni hedefi petrol devleri: Çok fazla para kazandılar

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Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşı nedeniyle ham petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin enerji şirketlerine olağanüstü gelir sağladığını söyledi.

Şirketlerin mevcut koşullardan büyük kazanç elde ettiğini dile getiren Trump, "Kıtlıktan çok fazla para kazanıyorlar. Bunu beğenmiyorum." ifadelerini kullandı.

ExxonMobil ve Chevron'u isim vererek eleştiren Trump, Chevron'un da ExxonMobil'in de çok yüksek kâr elde ettiğini belirterek, bu kazancın bir kısmının tüketicilere aktarılması gerektiğini söyledi. Trump, şirketlerin perakende akaryakıt fiyatlarını düşürmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyadan da fiyat indirimi çağrısı yaptı

Trump'ın petrol şirketlerine yönelik mesajları Beyaz Saray'daki açıklamalarıyla sınırlı kalmadı. Daha önce Truth Social hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, büyük petrol şirketlerinin ham petrol maliyetlerindeki gerilemeyi akaryakıt fiyatlarına aynı hızda yansıtmadığını savundu.

Trump, paylaşımında petrol fiyatlarının sert şekilde düşmesine rağmen pompa fiyatlarının yeterince gerilemediğini belirterek, tüketicilerin mağdur edildiğini ifade etti. ABD Adalet Bakanlığı'na konunun derhal incelenmesi talimatını verdiğini açıklayan Trump, benzin fiyatlarının çok daha hızlı düşmesi gerektiğini söyledi.

İran savaşı sonrasında yaptığı bir başka paylaşımda ise petrol fiyatlarının düşük tutulması gerektiğini belirten Trump, "Herkes petrol fiyatlarını düşük tutsun. İzliyorum." ifadelerini kullandı. Enerji Bakanlığı'na da "Drill, baby, drill (Kazın, daha fazla sondaj yapın)... Hem de hemen." çağrısında bulundu.

Rekor bilançolar dikkat çekti

ABD basınında yer alan haberlere göre, ExxonMobil ve Chevron'un ikinci çeyrek finansal sonuçları, İran savaşı sonrasında yükselen petrol fiyatlarının şirket kârlılığına güçlü şekilde yansıdığını ortaya koydu.

Haberlere göre Chevron'un net kârı geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 2,5 milyar dolardan 12 milyar dolara yükselirken, ExxonMobil'in net kârı ise 7,1 milyar dolardan 14,5 milyar dolara çıktı. Böylece Chevron'un kârı yaklaşık dört katına çıkarken, ExxonMobil'in kârı da iki katından fazla artış gösterdi.

Petrol fiyatları geriledi, baskı sürüyor

ABD basınındaki değerlendirmelere göre, şirketlerin güçlü finansal performansında İran savaşı nedeniyle küresel petrol arzına ilişkin endişelerin etkisiyle yükselen ham petrol fiyatları belirleyici oldu.

ABD tipi ham petrolün varil fiyatı nisan-haziran döneminde ortalama 92,45 dolar seviyesinde gerçekleşerek ilk çeyrek ortalamasının yaklaşık yüzde 27 üzerine çıktı. Fiyatlardaki yükseliş hem üretim gelirlerini hem de rafineri marjlarını artırırken, enerji şirketlerinin kârlılığı tarihi seviyelere ulaştı.

Öte yandan Trump'ın İran'a yönelik planlanan askeri operasyonu durdurduğunu açıklaması ve diplomasi mesajı vermesinin ardından uluslararası petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 5 gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesine indi. Buna rağmen Trump, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yeterince yansımadığını savunarak petrol şirketlerine yönelik baskısını sürdürdü.