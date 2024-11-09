Trump'ın zaferi ona yaradı: Elon Musk’ın serveti 300 milyar doları geçti

Cnbc-e'de yer alan habere göre Tesla Inc. hisselerindeki yükseliş, Elon Musk’ın servetini üç yıl sonra ilk kez 300 milyar doların üzerine taşıdı. Musk’ın, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump ile olan yakın ilişkilerinin şirketi destekleyeceği yönündeki beklentiler, bu artışta önemli rol oynadı.

Trump’ın zaferi Musk'ın servetine servet kattı

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk, Trump’ın zaferinden bu yana servetini en çok artıran isim oldu. Salı kapanışından bu yana yüzde 28 değer kazanan Tesla hisseleri, Musk’ın servetine 50 milyar dolar ekledi ve toplam servetini 313,7 milyar dolara çıkardı.

Trump’tan Tesla ve SpaceX’e destek sinyali

Trump, Musk’ın işlerine yarayacak politikalar üzerinde düşündüğünü açıkça belirtti. Trump, elektrikli araçlara geçiş sürecini yavaşlatma planlarını, Tesla’nın kurucu ortağının desteği nedeniyle gözden geçirebileceğini söyledi. Trump, ayrıca Musk’ın servetinin 82 milyar dolarını oluşturan SpaceX’in Mars projelerine destek sözü verdi. Trump, Musk’ın yeni bir idari pozisyonda “verimlilik başkanı” olarak görev alabileceğini de öne sürdü.

“Musk, Trump sürecinin kazananı”

Wedbush Securities analisti Dan Ives, Bloomberg TV’de yaptığı açıklamada, “Musk’ın yaptığı en iyi stratejik hamlelerden biri, Trump’a olan bu yatırım oldu. Trump sürecinin en büyük kazananı Musk” dedi.

Musk, seçim öncesi Trump’la kampanyalarda yer aldı, seçim gecesini ise Mar-a-Lago’da geçirdi.

300 milyar dolar servet sınırını aşan ilk kişi

Bloomberg verilerine göre, 53 yaşındaki Musk, 300 milyar dolar sınırını aşan tek kişi. Ocak 2022’den bu yana bu seviyeye ulaşan Musk, 2021’de ulaştığı 340,4 milyar dolarlık zirveye ise henüz ulaşmış değil.

Tesla’nın geleceği hükümet politikalarına bağlı

Musk’ın servetinin büyük kısmı Tesla hisselerine bağlı ve şirketin geleceği büyük ölçüde federal politikalara dayanıyor. Musk, bir Tesla kazanç görüşmesinde Trump yönetiminde görev alması halinde otonom araçlar için federal bir onay sürecini zorlayacağını ifade etti.

Trump’tan elektrikli araçlara destek açıklaması: Elon bana çok güçlü bir şekilde destek verdi

Temmuz ayında elektrikli araç projelerini geri çekmeyi planladığını açıklayan Trump, Atlanta’daki bir mitingde fikrini değiştirdiğini belirterek, “Elektrikli araçlardan yanayım, çünkü Elon bana çok güçlü bir şekilde destek verdi” dedi.