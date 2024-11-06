Trump'ın zaferi para piyasalarını vurdu! Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 2 ayın dip seviyesinde

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ABD'deki başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zaferini fiyatlarken, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini takip eden MSCI endeksi doların yükselmesiyle birlikte bir yıldan uzun bir sürenin en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye doğru gidiyor.

Son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

MSCI'nın gelişmekte olan piyasalardaki para birimlerini takip eden endeksi doların yüzde 1.6'dan fazla yükselmesi ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki kazanımla yüzde 0.6 düşerek iki ayı aşkın süre önce görülen seviyelere geriledi.

Para piyasalarında Trump rüzgarı esiyor

Cumhuriyetçi aday Trump’ın, Demokrat rakibi Kamala Harris'e karşı erken bir üstünlük elde etmesi para piyasalarında karışık seyire neden oldu.

Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluk sağlamaları, Kongre'de Trump'ın mali planlarına daha az direnç olacağını gösterirken, analistler bu durumun enflasyonu körükleyebileceğini, doları yüksek seviyelerde tutabileceğini ve gelişmekte olan piyasalara girişler üzerinde baskı yaratabileceğini belirtiyor.

TL dolar karşısında yatay seyirde

Türk lirası sonuçların ardından dolar karşısında yatay hareket ederken, Hindistan ve Güney Afrika'nın para birimleri sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 1.5 değer kaybetti.

Meksika pesosu en düşük seviyesinde

Meksika pesosu ise yaklaşık yüzde 3 gerileyerek iki yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine düştü. Peso, dolar karşısında son olarak 20.6 seviyesinden işlem gördü.

Trump'ın ABD'ye otomobil ihracatına yüzde 200 ek vergi getirme tehdidinde bulunması nedeniyle Meksika'nın ticaret ve göç konularında engellerle karşı karşıya kalması bekleniyor.

Trump ayrıca Çin'den gelen mallara yüzde 60 ya da daha fazla gümrük vergisi uygulanacağı taahhüdünde bulunmuştu. Yuan yüzde 1 değer kaybederek Şubat 2023'ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Yuandaki keskin düşüşün ardından, medyada yerel bankaların düşüşü hafifletmek için dolar sattığına yönelik haberler yer aldı.

Çin’de hisseler yatay seyrediyor

Çin'de hisseler yatay seyrederken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi HSI yüzde 2.2 geriledi. Bugün faiz kararının açıklanacağı Polonya'nın para birimi zloty ise euro karşısında yüzde 0.3 değer kaybetti.