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Trump'tan AB'ye Kanada resti: Ciddi tarifeler getirebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Kanada'nın ilk "ortak üye" olmasını istemesine tepki göstererek, bunun "düşmanca hareket" olduğunu düşünmesi halinde Avrupa'ya ciddi tarifeler getireceğini ya da bölgeyle birçok alanda ticareti durduracağını söyledi.

Haber Merkezi
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Trump'tan AB'ye Kanada resti: Ciddi tarifeler getirebiliriz
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Trump, North Carolina eyaletinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB'nin Kanada'ya "ortak üyelik" teklifini eleştirdi.

Bu konuyu "gülünç" olarak nitelendiren Trump, "Kanada berbat bir ticaret ortağı oldu. Sanırım bunu yaparlarsa ve düşmanca hareket olduğunu düşünürsem Avrupa'ya çok ciddi tarifeler getiririm ya da birçok alanda ticareti durdururum" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda bu ülkenin AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasının önünü açmak istediklerini söylemişti.