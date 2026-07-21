Trump'tan alüminyum üretimini artırmak için yeni teşvik programı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü ülkeye yapılan alüminyum ithalatını düzenlemeye yönelik bir bildiri imzaladı.

Açıklamada, söz konusu bildiriyle ABD Ticaret Bakanı'na, ülkede alüminyum eritme tesislerinin kurulması, genişletilmesi veya yenilenmesine yatırım yapacak şirketler için bir teşvik programı oluşturma talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, program kapsamında ABD'de alüminyum eritme tesisleri kurmayı, mevcut tesisleri genişletmeyi veya modernize etmeyi planlayan şirketlerden üretimi ülkeye taşıma planlarını sunmaları istenecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan planlara sahip şirketler, taahhüt ettikleri yatırım düzeyiyle orantılı miktarda birincil alüminyumu, 1962 Ticaret Genişletme Yasası'nın 232. maddesi kapsamında uygulanan gümrük vergisinin yarısı oranındaki indirimli tarife ile ABD'ye ithal edebilecek.

Açıklamada, Ticaret Bakanı'nın onaylanan üretim ve yatırım planlarının uygulanmasını takip edeceği ve şirketlerin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde sağlanan tarife avantajlarının durdurulabileceği veya geriye dönük olarak iptal edilebileceği belirtildi.

Bildiriye göre, ABD'nin alüminyum talebi ülkedeki eritme tesislerinin üretim kapasitesini aşıyor.

Ayrıca bildiride ABD yönetimi alüminyumu ABD ekonomisi ve savunma sanayi tabanı için hayati öneme sahip olarak nitelendirdi.