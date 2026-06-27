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Trump'tan Avrupa ülkelerine yeni tehdit: Yüzde 100 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerin ABD'ye ihraç ettiği tüm mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump'tan Avrupa ülkelerine yeni tehdit: Yüzde 100 gümrük vergisi
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Trump'tan dijital vergi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi resti
Dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri hedef aldı
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerin ABD'ye ihraç ettiği tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump, söz konusu ülkelerin ABD'ye gönderdiği tüm malların "derhal" yürürlüğe girecek şekilde yüzde 100 oranında gümrük vergisine tabi tutulacağını açıkladı.

'Çok yakında' diyerek duyurdu

Konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Trump, bazı Avrupa ülkelerinin Amerikan şirketlerine yönelik dijital hizmet vergisini hayata geçirmeye çok yaklaştığını belirtti.

Trump, uygulanacağını açıkladığı yüzde 100 oranındaki gümrük vergisinin daha önce belirlenen vergi oranlarının yerine geçeceğini ifade etti.