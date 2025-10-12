  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Trump'tan Çin mesajı: ABD zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
Takip Et

Trump'tan Çin mesajı: ABD zarar vermek değil, yardım etmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'e zarar vermek istemediğini, aksine yardım amaçlı hareket ettiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan Çin mesajı: ABD zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirten Trump, "Saygıdeğer (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 10 Ekim'de nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getiren Çin'i tarife artışıyla tehdit etmiş, daha sonra da 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Trump, "Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hesaplarınız bayram edecek! 6 şirketin temettü ödemesi bu hafta hesaplara yatıyor...Hesaplarınız bayram edecek! 6 şirketin temettü ödemesi bu hafta hesaplara yatıyor...Ekonomi

 

Zelenskiy, Trump ve Macron ile görüştüZelenskiy, Trump ve Macron ile görüştüDünya

 

Ekonomi
4 bin yabancı satın almacı WoodTech’te buluştu
4 bin yabancı satın almacı WoodTech’te buluştu
Borsa İstanbul'un çocuk yatırımcıları rekor kırdı!
Borsa İstanbul'un çocuk yatırımcıları rekor kırdı!
Türkiye, fındık ihracatından 1,6 milyar doları aşkın gelir sağladı
Türkiye, fındık ihracatından 1,6 milyar doları aşkın gelir sağladı
Bakanlık ev kiralarına stopaj alınacağı iddialarını yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı
KDK devreye girdi: 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi: 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Maliye, iki yılda yapılan 578 milyar liralık alım satım işlemini riskli buldu
Maliye, iki yılda yapılan 578 milyar liralık alım satım işlemini riskli buldu