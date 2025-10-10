Trump'tan Çin'e uyarı: Düşmanca davranıyor, gümrük vergilerini artırabiliriz

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e ilişkin açıklamalarında son dönemde gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.

Çin hükümetinin tutumunun giderek daha düşmanca bir hal aldığını ifade eden Trump, son altı ayda ilişkilerin oldukça iyi seyrettiğini ancak mevcut gelişmelerin bu durumu değiştirdiğini söyledi.

İki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşme planladığını ancak şu aşamada buna gerek duymadığını belirten Trump, mevcut noktada Çin’e yönelik gümrük vergilerinin ciddi şekilde artırılmasının değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Açıklamaların ardından Amerikan tahvil faizlerinde gerileme, ons altında ise yükseliş yaşandı.

