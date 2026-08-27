Trump'tan et fiyatlarına karşı hamle: İthal sığır eti kotası artırıldı

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ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikalı Tüketiciler İçin Uygun Fiyatlı Sığır Etinin Daha Fazla Güvence Altına Alınması" başlıklı başkanlık bildirisini imzaladı.

Bildiride, sığır eti fiyatlarının Amerikalı tüketiciler için yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

ABD'deki sığır sürüsü sayısının son 75 yılın en düşük seviyesine inmesi, kuraklık, orman yangınları ve parazit salgını nedeniyle Meksika'dan canlı hayvan ithalatına getirilen kısıtlamalar gibi arzı daraltan unsurlara değinilen bildiride, buna karşılık ülkede sığır etine artan talebin fiyatları yukarı çektiği kaydedildi.

Bildiride, Amerikalıların uygun fiyatlı sığır etine erişimini sağlamak amacıyla, sığır eti ithalatı tarife kotasının miktarının geçici olarak 300 bin ton artırıldığı kaydedildi.

Söz konusu ek kotanın, "ilk gelen alır" esasına göre dağıtılacağı belirtilen bildiride, kotanın 100'er bin ton olmak üzere 1 Eylül, 1 Ekim ve 31 Ekim başlangıçlı 30'ar günlük 3 periyotta piyasaya açılacağı aktarıldı.

Bildiride, ithal edilen etlerin mevcut piyasa fiyatının en az yüzde 25 altında bir fiyatla satılmaması halinde, yabancı üreticilerin haksız kazanç sağlamasını engellemek amacıyla kalan kota artışının iptal edilebileceği vurgulandı.

ABD Başkanı Trump geçen hafta, ülkede kıyma fiyatlarını düşürmek amacıyla 90 gün boyunca 300 bin tona kadar sığır etinin kota dışı gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilmesine izin verileceğini açıklamıştı.