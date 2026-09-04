Trump’tan Fed’e çağrı: Faizler düşmezse ticareti durdurabiliriz

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ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayı istihdam verilerinin beklentileri aşmasının ardından Fed’e faiz indirimi çağrısını yineledi.

Ağustos ayında tarım dışı istihdamın 162 bin kişi arttığına dikkati çeken Trump, verinin beklentilerin iki ila üç kat üzerinde geldiğini belirtti.

Açıklanan rakamları “olağanüstü” olarak nitelendiren Trump, sonuçların kendi beklentisi dışındaki bütün tahminleri aştığını savundu.

Trump’tan düşük faiz çağrısı

Güçlü bir ülkenin daha düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini söyleyen Trump, ABD’nin kredi koşullarının artık çok daha sağlam olduğunu ve ülkenin dünyadaki en düşük faiz oranlarından birine sahip olması gerektiğini ifade etti.

Yüksek faizlerin ABD’yi diğer ülkeler karşısında haksız bir dezavantaja soktuğunu belirten Trump, Fed’in yeni yönetimine “vatansever” biçimde hareket etme çağrısı yaptı.

Ticareti durdurma tehdidi

Trump, faizlerin indirilmemesi durumunda ABD’nin yüksek ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti durduracağını söyledi.

Yüksek Mahkemenin yakın tarihli gümrük tarifesi kararının başkana harekete geçme yetkisi verdiğini savunan Trump, ticareti durdurmanın tarifelerden daha iyi bir seçenek olacağını dile getirdi.