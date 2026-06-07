Trump'tan Fed'e faiz uyarısı: Artırmak yanlış olur, düşürmeliyiz

ABD Başkanı Donald Trump, güçlü istihdam verilerinin ardından Fed politika yapıcılarının faiz artırmasının yanlış olacağını söyledi.

Trump, buna rağmen Kevin Warsh'ın başkanlık edeceği ilk Fed toplantısı öncesinde onu etkilemek istemediğini belirtti.

Trump, NBC'nin Meet the Press programına verdiği röportajda, "Günümüzde iyi raporlar geldiğinde piyasa düşüyor çünkü faiz oranlarının artırılacağını düşünüyorlar." dedi. ABD Başkanı, "Faiz artırmak için hiçbir neden yok." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, Warsh'ın 16-17 Haziran'da başkanlık edeceği ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde ekonomik ve siyasi baskıların arttığı bir dönemde geldi.

Trump, gösterge faizin artırılmasının "yapılacak yanlış şey" olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Aslında faiz oranlarını düşürmeliyiz." dedi.

Trump, NBC'ye verdiği röportajda, "Kevin ile devam ediyorum. Ona büyük saygım var, ancak benim hissiyatım şu: Bir ülke iyi gidiyorsa, faiz oranlarını hemen artırarak cezalandırılmamalı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, ülkenin borçları ve ilgilenmek istediği başka konular bulunduğunu belirterek, "Askeriyede daha büyük adımlar atmak istiyorum." dedi.