Trump'tan kısmi geri adım: Kanada ve Meksika’dan ithal edilen bazı mallara geçici vergi muafiyeti

Beyaz Saray’dan bir yetkili, muafiyetlerin yalnızca ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki mallar için geçerli olacağını açıkladı. Ancak Trump’ın küresel ticaret politikalarına yönelik yeni adımlar attığı bu dönemde, ABD’nin yabancı ülkelerden gelen mallara 'karşılıklı gümrük vergileri' uygulamaya hazırlandığı ifade edildi. Bu muafiyetler, 2 Nisan’a kadar yürürlükte kalacak.

Vergilerde kapsamlı değişiklik yok

Trump yönetiminin attığı bu adım, ticarette tamamen bir geri çekilme anlamına gelmiyor. Kanada’dan ithal edilen malların yüzde 60’ından fazlası ve Meksika’dan ithal edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 50’si hâlâ yüzde 25’lik vergi kapsamına giriyor.

Hangi mallar gümrük vergisinden muaf olacak?

Beyaz Saray yetkililerine göre, yalnızca USMCA anlaşması ile uyumlu olan mallar gümrük vergisinden muaf tutulacak. CNBC’ye konuşan yetkililer, Meksika’dan yapılan ithalatın yüzde 50’sinin ve Kanada’dan gelen ürünlerin yüzde 38’inin bu kapsamda olduğunu ifade etti.

Trump yönetimi, ticaret politikalarında sert bir tutum sergilemeye devam ederken, bu geçici muafiyetlerin ABD'nin Kuzey Amerika’daki ticari bağlarını tamamen zedelemesini önlemeyi amaçladığı yorumları yapılıyor.