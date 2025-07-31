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Trump'tan Powell'a: Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in politika faizini sabit tutma kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’a "tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Trump'tan Powell'a: Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell'ın, Fed başkanı olmak için "çok geç kalan, çok sinirli, çok aptal ve çok siyasi" olduğunu belirten Trump, "Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor, üstelik inşaat tarihinin en beceriksiz veya usulsüz bina renovasyonlarından birine imza atıyor. Başka bir deyişle, 'çok geç' tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor." ifadesini kullandı.

Fed faizi sabit tutmuştu

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuş, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkati çekmişti.

Fed'den yapılan açıklamada, FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın faiz oranının sabit tutulması kararına karşı çıktığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, eylül ayında faiz indirimi olup olmayacağını söylemek için erken olduğunu kaydetmişti.

 

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