TSB'den uyarı: Eski ehliyet sigorta haklarınızı riske atabilir

6495 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, yeni tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016’dan itibaren kullanılmaya başlanmıştı.

Bu kapsamda eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Ekim 2025’te sona erdi.

1 Kasım 2025’ten itibaren eski tip sürücü belgeleri artık geçersiz ve bu belgelerle araç kullananlar hakkında 2918 sayılı Kanun’un 39/3 maddesi uyarınca işlem yapılacak.

Sigorta süreçlerinde hak kaybı riski

TSB, geçersiz ehliyetle araç kullanan sürücülerin, olası bir kaza durumunda sigorta tazminatı ve hasar işlemlerinde mağduriyet yaşayabileceğine dikkat çekti.

Birlik, “Sigorta korumasının devamı için geçerli ehliyet şartı vazgeçilmezdir” vurgusunu yaparak, vatandaşların bir an önce yeni tip ehliyet başvurusunda bulunmaları gerektiğini belirtti.

“Trafik güvenliği ve hak kaybı için zamanında yenileyin”

TSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Trafik güvenliğinin korunması, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması için sürücülerimizin geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini ivedilikle yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır.”

Birlik, ehliyet yenileme sürecinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sistemi üzerinden kolayca yapılabildiğini hatırlattı.