TSB’nin yeni başkanı Ahmet Yaşar oldu
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) seçimli olağan genel kurul toplantısında Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, birliğin yeni başkanı oldu.
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) seçimli olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleşti. Yeni yönetimin ve başkanın belirlendiği toplantıda Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, birliğin yeni başkanı seçildi.
Fiba Sigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ise 29 oy aldı. Referans Sigorta Genel Müdürü 5 oy alırken, Ana Sigorta Genel Müdürü Kantürk Öztürk ise 3 oyda kaldı.