TSE 64. Olağan Genel Kurulu yapıldı

ANKARA (EKONOMİ) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 64. Genel Kuruluna katıldı. Burada bir konuşma yapan Kacır, TSE’nin hizmet verdiği alanlarının genişleyeceğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde TSE; dijital teknolojilerden döngüsel ekonomiye, eko-tasarımdan iklim dostu üretime kadar birçok alanda sunduğu standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle, sanayimizin ikiz dönüşümüne yön veren bir aktör olacak.” dedi.

Yatırımı devam eden “Ankara Kalite Kampüsü”nün yakında açılacağını belirten Fatih Kacır, “Yaklaşık 200 başlıkta hizmet veren TSE, sahip olduğu kurumsal birikim ve teknik yetkinlikle ülkemizin kalkınmasını desteklemeye devam edecek. Sanayicilerimizin, bugün yurt dışında yüksek maliyetlerle ve uzun bekleme süreleriyle ulaştığı pek çok kritik test ve deney hizmetini; yakında hizmete alacağımız Ankara Kalite Kampüsümüzde çok uygun maliyetlerle, yüksek hız ve güvenilirlikle sunacağız” diye konuştu.

TSE’nin dışa bağımlılığı önlemede de fonksiyonu olduğunu söyleyen Bakan Kacır şunları kaydetti:

“Yalnızca dışa bağımlılığı azaltmakla kalmayacak; üretimde verimliliği artıracak, ihracatçımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü daha da pekiştireceğiz. Deney, test ve kalibrasyon altyapısıyla yalnızca Türkiye’nin değil; yakın coğrafyamızın da ihtiyaçlarına cevap verecek bu yatırım sayesinde, TSE’yi küresel uygunluk değerlendirme pazarında güçlü ve etkili bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz.”

TSE’nin 2024’te 61 bine yakın belge ve rapor hazırladığını vurgulayarak, tarife dışı engellerin de kullanıldığı günümüz ticaret ortamında Türk malı ürünlerin yurt dışına erişimini kolaylaştırdığını söyledi.

TSE’nin bir başka fonksiyonunun ithalatta standart dışı, uygun olmayan ürünleri belirleyip Türkiye’ye girişini engellemek olduğunu anlatan Kacır, “(2024’te) 205 bin ürün denetimiyle, standartlara uygun olmayan 5 bin ithal ürünün Türkiye’ye girişini engelledi. Tüketicilerimizin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini teminat altına alan bu denetimleri; aynı zamanda yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan stratejik bir araç olarak değerlendiriyoruz. Son bir yılda düzenlediği bine yakın eğitim programıyla Enstitümüz, 22 bin vatandaşımızın yetkinliğini belgeleyerek nitelikli insan kaynağımıza önemli katkı sağladı” diye konuştu.

“Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi”nin uygulamaya alındığını hali hazırda 17 OSB’nin Yeşil OSB olarak tescillendiğini kaydeden Mehmet Fatih Kacır, TSE tarafından sürdürülebilirlik alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunulduğunu anlattı.