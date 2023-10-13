TSE Başkanı Şahin'den standardizasyon çalışmalarına katılım çağrısı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, söz konusu günün 1970'ten bu yana düzenli olarak kutlandığını söyledi.

TSE'nin, her yıl organize ettiği programlarda, değişen teknoloji ve gelişmelere uygun farklı bir tema belirlediğini dile getiren Şahin, "TSE Dünya Standartlar Günü'nde bu yıl teknolojinin merkezi Bilişim Vadisi'nde 'Uluslararası Genç Profesyoneller Çalıştayı' ile gençlerimizle bir araya gelecek. Çalıştay, ülkemizin standartlarını belirleme hedefine katkılar sağlayacak. Gençlerimizin dinamizmi ve heyecanı ülkemizin standardizasyon yolculuğuna yüksek bir enerji katacak." diye konuştu.

Şahin, TSE'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortaya koyduğu "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla, iş dünyasının beklentileri ve ülkenin hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaptığını ifade etti.

"Uluslararası rekabette güçlü olmamız için bu masada varlığımızı artırmamız gerekiyor"

TSE'nin ulusal ve uluslararası alanda stratejik sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan hizmetlerde pazar payını artırmaya yönelik olarak kurumsal yapısını ve iş yöntemlerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin milli standardizasyon kuruluşu TSE, birçok uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşunda aktif rol üstleniyor. Üyesi olduğumuz Avrupa Standardizasyon Komitesinde en fazla oy ağırlığına sahip ülkeyiz. Yine üyesi olduğumuz Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesinde en fazla oy ağırlığına sahip 5 ülkeden biri konumundayız. Uluslararası standart hazırlık süreçlerinde ülkemiz adına teknik katkı sunan gönüllülerden oluşan 'ayna komite' sayımız 145, ayna komite üye sayımız da 2 bin 374. TSE olarak yıllardır sanayicilerimize, iş dünyamıza, kurum ve kuruluşlarımıza, akademisyenlerimize, uluslararası standardizasyon süreçlerine, ayna komite çalışmalarına aktif katılmaları için çağrıda bulunmaktayız."

Şahin, söz konusu komitelere katılmaları için genç profesyonellere yönelik çağrılarını da sürekli yinelediklerini dile getirdi.

Ayna komitelere katılımın önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin standartları takip eden bir ülke olmasından ziyade standartları belirleyen bir konuma ulaşması için ayna komitelerde varlığımızın artırılması ve masada olmamız gerekiyor. Uluslararası rekabette güçlü olmamız için bu masada varlığımızı artırmamız gerekiyor. Yaptığımız çalışmalar bu masalardaki gücümüzü artırmaya katkı sağlayacak. Çünkü küresel pazarda rekabet edebilmenin, söz sahibi olmanın yolu uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılmaktan geçiyor. TSE, ilerleyen günlerde, üniversitelerimizde gençlerimizle bir araya gelip, onları iş hayatına atıldıklarında standardizasyon çalışmalarına katılımları konusunda bilgilendirmeye ve teşvik etmeye devam edecek."