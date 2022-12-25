TSE ve TÜBİTAK’tan siber güvenlikte iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (TÜBİTAK BİLGEM) işbirliği protokolü imzaladığını belirterek, "TSE sertifikasyon süreçlerinde TÜBİTAK BİLGEM ile iş birliği yapacak ve onların alt yapılarını, tecrübelerini, deneyimlerini kullanarak akıllı cihazların güvenli olduğunu sertifikalandıracak" ifadesini kullandı.

TSE ve TÜBİTAK BİLGEM, "siber güvenlik test, denetim ve sertifikasyon faaliyetleri" alanlarını içeren iş birliği protokolünü Bakan Varank'ın huzurunda imzaladı.

Taraflar adına imzayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin attı.

Protokol kapsamında her iki kurum, internete bağlı her türlü ticari cihazın ve endüstriyel sistemin, Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası alanda geçerli siber güvenlik testlerinde ve sertifikasyonunda ortak işbirliği modelleri geliştirecek, projeler oluşturacak.

Kritik bilgilerin ülke dışına çıkması önlenecek

Siber güvenlik alanında yurt dışı pazarına açılmak için gerekli olan test ve belgelendirme hizmetleri daha uygun fiyatlarla sağlanacak.

Siber güvenlik test, denetim ve sertifikasyonu ile yurt dışından hizmet talepleri alınacak, böylece Türkiye'ye döviz girişini sağlanacak. Yerli ve milli üreticilerin ürün ihracının önündeki teknik engellerin aşılmasına olanak tanınacak.

Ayrıca siber güvenlik alanında kritik bilgilerin ülke sınırları dışına çıkmasının önüne geçilecek, nesnelerin interneti testleri ve belgelendirmesi kapsamında yurt dışına döviz çıkışı engellenecek. Bu alanlardaki yüksek meblağlarda iş hacimlerinin oluşumuna katkı sağlanacak, böylece ülke ekonomisine destek verilecek.

Analiz ve test çalışmaları TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılacak, belgelendirme TSE tarafından yürütülecek.

Akıllı cihazlara TSE sertifikası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanındaki gelişmelerini desteklerken, bilgi toplumu olma hedefine yönelik çalışmalar yürüttüklerini de bildirdi.

Protokolün, Türkiye'nin dijital dönüşümüne, yerli ve milli üreticilerin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Varank, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'de endüstri anlamında önemli bir işbirliğine arkadaşlarımız imza attı. TSE ile TÜBİTAK BİLGEM bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu işbirliği protokolü çerçevesinde Türkiye'de satılan, internete bağlanan bütün akıllı cihazların test ve sertifikasyonlarını TSE gerçekleştiriyor. TSE, sertifikasyon süreçlerinde TÜBİTAK BİLGEM ile işbirliği yapacak ve onların alt yapılarını, tecrübelerini, deneyimlerini kullanarak bu cihazların güvenli olduğunu sertifikalandıracak."