TSKB ve IBRD arasında 155 milyon dolarlık imza

TSKB, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulması için 155 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile Türkiye'de Yeşil ve Yeşil Dönüşüm Sürecindeki Firmalara sermaye yatırımı sağlanması ve finansal sektörün çeşitlendirilmesi için "Türkiye Yeşil Fonu" kurulması amacıyla temin edildiği belirtildi.