TSKB’den 250 milyon euroluk kredi anlaşması

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile 250 milyon euro tutarında “İklim Finansmanı ve Ekonomik İşbirliği Kredisi” anlaşması yaptığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan finansmanla, iklim odaklı yatırımların ve Türkiye-Almanya ekonomik işbirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

İklim odaklı yatırımlar finanse edilecek

TSKB tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu kredi; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, iklim değişikliğine uyum, iklim endüstrileri, döngüsel ekonomi ve çevresel ürünler başta olmak üzere iklimle bağlantılı yatırımların finansmanında kullanılacak. Ayrıca Türkiye’nin Almanya ve Avrupa Birliği ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek projelere öncelik verilecek.

“Yeşil dönüşüme katkımızı büyüteceğiz”

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, KfW ile 1969 yılında başlayan stratejik işbirliğinin bu anlaşmayla daha da güçlendiğini belirterek, sağlanan 250 milyon euro’luk kaynağın Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerine katkı sunacağını ifade etti. Uyar, bu finansmanla Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmasına önemli destek sağlanacağını söyledi.

KfW: Stratejik işbirliği yeni aşamaya taşındı

KfW Güney Doğu Avrupa ve Türkiye Direktörü Klaus Müller de anlaşmanın iki kurum arasındaki işbirliğini yeni ve stratejik bir seviyeye taşıdığını vurguladı. Sağlanan finansmanın sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini belirten Müller, bu kaynağın yüksek etkili projelerin hayata geçirilmesine ve Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinin hızlanmasına katkı sunacağını dile getirdi.