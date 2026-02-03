TSKB’den finansmanın ötesinde bir kalkınma ortaklığı

FERZAN ÇAKIR

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle yürütülen TSKB Co-Venture programı kapsamında belirlenen 15 girişim, 28 Ocak’ta düzenlenen buluşmada tanıtıldı. Programın açılışında konuşan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, bankanın 75 yılı aşkın bilgi birikimi ve sektörel deneyimini girişimcilere finansmanın ötesinde stratejik rehberlik olarak sunmayı hedefl ediklerini belirtti. GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk ise girişimlerin uzun vadeli ve etki odaklı biçimde gelişmesini destekleyen bütüncül bir yapı kurduklarını vurguladı. Co-Venture modelinin girişimcilik alanındaki yerini TSKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen ile gerçekleştirdiğimiz röportajda ele aldık.

Kurum içinden ekosisteme açılan yol

“Co-Venture’ın çıkış noktası 2018 yılına uzanıyor. O dönemde Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ile bir iş birliği yapma kararı aldık. Girişimcilik ekosistemi hızla büyürken, biz kalkınma bankacılığı yapan köklü bir kurumduk. İki farklı dünyanın bir araya geldiğinde nasıl bir win-win yaratabileceğini sorguladık. İlk etapta bu süreci kurum içinden başlattık. Çalışma arkadaşlarımızın vizyonunu genişletmek, farklı düşünme biçimlerine temas etmelerini sağlamak istedik. Girişimler bankaya gelmeye başladı. Hepsinin ortak soruları vardı: Hukuk, pazarlama, nakit akışı, insan kaynağı, ölçeklenme. Bu noktada liderlik etme gerekliliği gelişti. Girişimler ihtiyaçlarını ortaya koydu, TSKB’nin farklı iş birimlerindeki ekiplerimiz mentorluk verdi. Bunu daha yapısal, daha etkili bir modele nasıl dönüştürebiliriz diye sorguladık. 2025’te, TSKB’nin 75. Yılında TSKB Co-Venture modelini geliştirdik.”

Sürdürülebilirlikten kapsayıcılığa evrilen kalkınma anlayışı

“Bu programda en önemli farkımız, know-how ve danışmanlığı merkeze koymamız. Finansman elbette var, ancak bizi farklı kılan, girişimlerle TSKB ekiplerinin, uzmanlık alanlarına göre birebir eşleşmesi. Tarım, iklim, yapay zeka, eğitim gibi dikeyleri özellikle bu yüzden belirledik. Başlangıçta tamamen girişimcilik ekosisteme açık bir çağrı planladık. Sonra, neden bunu banka içinde de duyurmuyoruz dedik. Eş zamanlı olarak hem dışarıya hem de içeride aynı dikeylerde çağrı açtık. İçeriden çok fazla fikir geldi. GİRVAK’ın jürisi burada ana rolü üstlendi. Bu sayede kurumsal bakış açısıyla girişimcilik fikrinin aynı masada buluştuğu nadir bir yapı ortaya çıktı. Biz kalkınmayı yalnızca ekonomik değil, sosyal, kültürel ve teknolojik boyutlarıyla ele alıyoruz. Bugün sürdürülebilirlikten kapsayıcılığa evrilen kalkınma anlayışında, sadece finansman değil, çok daha ötesini kapsayan bir kurumuz.”

Mottomuz kimseyi geride bırakmamak

“Kalkınma bankacılığında bizim mottomuz ‘kimseyi geride bırakmamak’. Paydaşlarımızla, finansın dönüştürücü gücünü ve etki alanımızı kullanarak, çarpan etkisi yaratıyoruz. Bir katalizör gibi düşünebilirsiniz. Co-Venture’da ise kapsayıcılık çok net görülüyor. Türkiye’nin dört bir yanından başvuru aldık. Kadın- erkek dengesi güçlü, yaş aralığı çok geniş bir profil oluştu. Coğrafi ve demografik kapsayıcılık, sürdürülebilir kalkınma misyonumuzla birebir örtüşüyor. Seçim kriterlerimiz arasında yalnızca finansal başarı yok. Toplumsal faydayı gözeten projeleri özellikle dikkate aldık. Bu bir sivil toplum faaliyeti değil, ticari bilince uygun bir yapı ama finansal başarı ile sosyal etkiyi birlikte değerlendiren bir model. Biz başarıyı bu iki göstergenin eşliği üzerinden okuyoruz.”

■ Sosyal etkiyle büyüyen bir yapay zekâ girişimi

Programa seçilen 15 girişimden biri olan Veriart’ın girişimcileri şöyle anlatıyor: “Yapay zeka çağında, özellikle yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren sanatçılar, bağımsız üreticiler ve KOBİ’lere yönelik yapay zeka okuryazarlığı, mevzuat uyumu ve telif haklarının korunması alanlarında eğitim, danışmanlık ve teknik çözümler geliştirmeyi hedefl iyoruz. İş güvenliği ve kişisel veri alanlarında olduğu gibi, yapay zeka kullanımına ilişkin kurumsal uyum süreçlerinin de önümüzdeki dönemde önem kazanması bekleniyor. Veriart, bu doğrultuda yapay zeka okuryazarlığı ve uyum alanında eğitim ve danışmanlık sunmayı hedefl erken, sanatçıların telif haklarını korumaya yönelik teknik çözümler üzerinde çalışıyor. Amacımız hem sosyal etki yaratmak hem de uzun vadede yapay zeka okuryazarlığı ve uyum alanında saygın bir sertifika programı haline gelmek.”