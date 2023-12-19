TSKB'den İslam Kalkınma Bankası ile 100 milyon dolarlık anlaşma

TSKB açıklamasına göre, İslam Kalkınma Bankası'ndan temin edilen bu yeni finansmanla, AFAD tarafından resmi olarak depremden etkilendiği açıklanan 17 ildeki özel sektör firmalarının yatırımlarına destek verilerek bölgenin sürdürülebilir ekonomik toparlanmasına katkı sağlanacak.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Türkiye’de yaşanan deprem felaketlerinin ardından bölgenin sosyoekonomik yönden yeniden kalkınmasına katkı sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek amacıyla ilk günden beri çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Deprem felaketlerinin herkesi çok üzdüğünü aktaran Bilgiç, "Bölgedeki temel hayatın devamlılığını sağlamak için yaptığımız ayni ve nakdi yardımlardan sonra bu illerimizdeki sanayi odalarını ziyaret ederek iş dünyasının ihtiyaçlarını yerinde dinledik. Bölgenin yeniden ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre kalkınmasına destek verilmesini kendimize önemli bir ödev olarak aldık ve uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarından yeni finansman olanakları sağlamak için temaslarımızı hızlandırdık." ifadesini kullandı.

Bilgiç, İslam Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdikleri 100 milyon dolar tutarındaki kaynak anlaşmasıyla bölgede sadece onarıcı değil, nitelikli ve sürdürülebilir bir etki sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Değerlendirmesi TERRA Raporu'nda yer alan imalat sanayine yönelik iyileştirme stratejisini de gözeterek üretim kapasitesini ve verimliliği artıran yatırımlarla bu illerimizin rekabet gücünü yeniden kazanmasına ve istihdamın artmasına katkı sunacağız. Depremin etkileri sadece bölgeyi değil tüm Türkiye'yi kapsıyor. Saha ziyaretimiz sonrası yayımladığımız ve paydaşlarımıza ilettiğimiz araştırma raporumuzda da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesindeki illerin ülke gayrisafi yurt içi hasılasındaki payı yüzde 13'ü bulurken, farklı iktisadi faaliyet kollarında değişen ağırlıklara sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu faaliyet kollarının ileri-geri bağlantılarıyla Türkiye ekonomisine etkisinin rakamların işaret ettiğinden fazla olduğunu söylemek mümkün.

Deprem bölgelerinin yeniden yapılanmasına hizmet edecek olan bu yeni finansman anlaşmamız ülkemizin ekonomik istikrarına da katkı sağlayacak. Diğer yandan TSKB olarak çevresel ve toplumsal etkileşimi dikkate alan güçlü sürdürülebilirlik yaklaşımımızı sürdürüyor, afet sonrası yeniden yapılanmanın, toplumsal taban ile ekolojik tavan arasındaki güvenli alanda, adil ve düşük karbonlu kalkınma hedeflerine de hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizimle aynı vizyonu paylaştığını bildiğimiz değerli iş ortağımız İslam Kalkınma Bankasına bu anlamlı güç birliği ve bizlere duydukları güven için teşekkür ediyoruz."

"Mükemmel bir başarı örneği olarak değerlendiriyoruz"

Deprem bölgelerinin yeniden kalkınması için sağladıkları finansman desteğinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de bölgeye odaklandıklarını ifade eden Bilgiç, "Toplumsal iyileşmenin yolu çocukların ve gençlerin hızla iyileşmesinden ve hayata entegre olmasından geçiyor. Bu inançla deprem illerinde zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri açmaya başladık. İlkini Adıyaman'da açtığımız, önümüzdeki günlerde de Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta açılışını gerçekleştireceğimiz okul kütüphanelerini 2025 yılına kadar 11 ilimizde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca üniversiteli kız öğrencilere yönelik burs fonumuzla bu yıl deprem bölgesinden 100 gencimize destek veriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bölgedeki öğrencilere öncelik tanımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İslam Kalkınma Bankası Grup Bölgesel Merkezi Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab, İslam Kalkınma Bankası Grubu olarak Türkiye'de kamu ve özel sektörle yarım yüzyıldır sürdürdükleri, sağlık, eğitim, sanayi, yeşil ulaşım, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, uluslararası ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi farklı alanları kapsayan kalkınma odaklı iş birliğinden gurur duyduklarını belirterek, "İslam Kalkınma Bankası Grubu ve TSKB arasındaki iş birliğini ise mükemmel bir başarı örneği olarak değerlendiriyoruz. TSKB'nin finans temelli kalkınma modeli deneyimini diğer İslam Kalkınması Grubu üyesi ülkelere de sunmak için gereken tüm desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.