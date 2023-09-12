TSKB'nin tahvil ihracında ilk getiri beklentisi belli oldu

TSKB 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracına çıkarken ilk getiri beklentisinin yüzde 9.75 ile yüzde 9.875 aralığında olduğu belirtildi.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, 300 milyon dolar büyüklükte olması beklenen ihraç BNP Paribas, Citi, ING ve Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Sürdürülebilirlik kriterleri olan 19 Ekim 2028 vadeli tahvil ihracının bugün tamamlanması bekleniyor.