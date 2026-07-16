TSMC, ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım planlıyor

TSMC Üst Yöneticisi C.C. Wei, şirketin üç aylık kazancına ilişkin konferansta, şirketin ABD'ye yönelik yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'deki üretim kapasitesini genişletmek amacıyla yapılması planlanan 100 milyar dolar değerindeki ek yatırıma ilişkin Wei, bunun "güçlü ve uzun vadeli talebi" desteklemek için yapıldığını kaydetti.

Wei, söz konusu yatırımın, ABD'deki yarı iletken alanının gelişimini teşvik etmeye, tedarik zincirini güçlendirmeye ve bu sektördeki iş imkanlarını desteklemeye yardımcı olacağına inandıklarını belirtti.

Nvidia ve Apple'ın önemli tedarikçileri arasında yer alan TSMC, Mart 2025'te yaptığı açıklamada, ABD'deki yatırımını 165 milyar dolara çıkararak yapay zeka teknolojisinin geleceğine güç vermeyi planladığını belirtmişti.