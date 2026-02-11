Başkan Bıyık, “Düzce’ye İhracat Akademisi istiyoruz”

“Düzce İş Dünyası Buluşması” toplantısında konuşan TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kentin ihracattaki güçlü konumuna dikkat çekerek kente İhracat Akademisi kazandırılması için Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan destek talep etti. Bıyık,” İhracat Akademisi ile uzmanlar yetiştirebilir, ilimizin ve bölgemizin ihracat kapasitesinin artmasına katkı sağlayabiliriz. ”dedi.

“Düzce İş Dünyası Buluşması” başlıklı toplantı Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile çok iş insanının katıldı.

Programın açılışını yapan TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, oda olarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan kamu-sanayi-üniversite iş birliğini önceleyerek, ildeki tüm dinamiklerle uyum içerisinde çalışarak birçok hizmeti istişare ile hayata geçirdiklerini söyledi. Bıyık, Gümrük Müdürlüğü’nün şehre kazandırılmasında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat başta olmak üzere emeği geçen herkese de teşekkür etti.

Ticaret Bakanlığından aldıkları hibe ve desteklerle çeşitli projeler yürüttüklerini açıklayan Başkan Erdoğan Bıyık” Otomotiv Sektörü Kümelenme Projesi de Bakanlığımızın Uluslararası Rekabeti Geliştirme yani UR-GE programı kapsamında yürüttüğümüz projelerden biridir. Projede yer alan firmalarımız proje kapsamında birçok kazanım sağladı. Ayrıca mobilya ve orman ürünleri sektörüne yönelik UR-GE projesi hazırlıklarımız devam etmektedir. Hazırlık aşamasında olduğumuz bu projenin de 100 yıllık orman ürünleri geçmişine sahip ilimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Düzce’nin stratejik konumu ihracat potansiyeli ortaya koyuyor

Erdoğan Bıyık, konuşmasında Düzce olarak bazı büyük şehirlerde yer alan İhracat Akademisi’ne de talip olduğunu belirterek bu yönde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan destek istedi. İhracat Akademisi ile ülkeye olan katkılarının daha artacağını söyleyen Başkan Bıyık, şöyle devam etti:

“Bakanlığınızın verilerine göre ilimiz ihracat rakamlarında Türkiye’de 20. sırada yer almaktadır. İlimizin stratejik konumu ve güncel gelişmeler ilimizin ihracat potansiyelini ortaya koyuyor. Bu noktada Düzce olarak İhracat Akademisi uygulamanıza talibiz. Bazı büyük şehirlerde var olan İhracat Akademisine bölgemizde Düzce olarak ev sahipliği yapabilir, ihracat konusunda uzmanlar yetiştirebilir, ilimizin ve bölgemizin ihracat kapasitesinin artmasına katkı sağlayabiliriz. Bu hizmetin şehrimize kazandırılması konusunda destek talep ediyoruz. Öte yandan, oda olarak hazırlamış olduğumuz, 2026-2029 stratejik planındaki amaçlarımızdan bir tanesi de Düzce sanayisinin rekabet gücünü artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilimizde Ulusal Tedarikçi buluşmaları programları planlıyoruz. Bakanlığınızın geniş firma ağında yer alan büyük tedarikçiler ile Düzce’deki iş insanlarını buluşturarak ilimiz iş dünyasının ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz. Üyelerimizin ulusal tedarik zincirlerine dahil edilmeleri konusunda kıymetli desteklerinizi talep ediyoruz”