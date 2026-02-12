TSO Başkanı Karlıbel, “ Göreve yine talibim “

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ocak ayı Meclis Toplantısında bu yıl yapılması planlanan oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Ocak ayı Meclis Toplantısı; TSO Başkanı A. Levent Karlıbel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Necat Avcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Başkan Karlıbel, birlikte yola çıktıkları Meclis ve Yönetim Kurulu ile önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek “Göreve geldiğimiz günden bu yana güzel işlere birlikte imza attık. İnşallah görev süremiz dolana kadar da hem kurumumuz hem de ilimizin gelişimi adına özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi, bir koltukta iki dönem kalmanın kurumlar açısından daha faydalı olduğuna inanıyorum. Bu yıl yapılması planlanan oda seçimlerinde, ilimize ve siz değerli üyelerimizi yeni ufuklarla hizmet etmek üzere yeniden aday olduğumu, sizlerin takdirine sunmak istiyorum ” dedi.