TSPB Başkanı Karagöz: Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL’nin altında

Bloomberg HT’ye konuk olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Pamir Karagöz, halka arzlar ve Borsada yatırımcı sayısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TSPB’nin ilk kadın Başkanı olan Pamir Karagöz, sermaye piyasalarının pandemi sonrası “ciddi” bir yerli yatırımcı ilgisi gördüğünü belirtti. Faizler yükselmesine rağmen yatırımcı sayısının arttığını söyleyen Karagöz, bu durumun oldukça sevindirici olduğunu kaydetti.

Karagöz, “Borsa tarafında her 10 kişiden birisi hisse senedi yatırımcısı. Halen tasarrufların yüzde 45'i sermaye piyasalarında. Burada artık kalıcılıktan bahsedebiliriz.” dedi.

Şu an 7,7 milyon yatırımcının yüzde 41’inin 34 yaş altı gençleri oluşturduğunu belirten Karagöz, “Kadınlar yatırımcı sayımızın yüzde 40’ını oluşturuyor. Borsa yatırımcısının yüzde 50’sinin bakiyesi 10 bin TL’nin altında, yüzde 75'inin bakiyesi ise 50 bin TL’nin altında.” dedi.

Karagöz değerlendirmesinde ayrıca, Türkiye’de halka açık şirketlerdeki kadın yönetici oranının yüzde 18 olduğunu, Avrupa ülkelerinde ise bu oranın yüzde 40’lara vardığını söyledi.