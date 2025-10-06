TSPB Başkanı Karagöz uyardı: WhatsApp ve Telegram'dan yatırım tavsiyesi almayın

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz Dünya Yatırımcı Haftasının yatırımcıların eğitimi, bilgilendirilmesi ve korunması için farkındalık yaratmak amacıyla IOSCO tarafından desteklenen ve Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı 100'den fazla ülkede ekim ayı içinde kutlanan küresel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bugün ve yarın bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencileri ve reel sektör şirketlerine yönelik 11 panel gerçekleştireceklerini dile getiren Karagöz, açılış programının ardından çevrim içi olarak düzenleyecekleri bu panellerde akademisyenlerin ve alanında uzman 45 panelistin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını anlattı.

Karagöz, TSPB'nin yürüttüğü faaliyetlerden ve hedeflerinden bahsederek, hedeflerini gerçekleştirmenin odağında yatırımcıların yer aldığını, 2019 yılında 1,2 milyon olan yerli bireysel pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının Kovid-19 sonrasında rekor artışlar yaşadığını ve şu anda 6,4 milyon seviyesine ulaştığını bildirdi.

Gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına olan ilgisinin dikkati çeken biçimde arttığını vurgulayan Karagöz, "2019 yılında toplam yerli bireysel pay senedi yatırımcılarının yüzde 23'ünü kadınlar oluştururken 2024 sonunda bu oran yüzde 35'e ulaştı. Benzer şekilde 2019'da yerli bireysel yatırımcıların yüzde 27'si 40 yaş altı iken, bugün yüzde 48'i buldu. Bu gelişmeleri sermaye piyasalarımızın geleceği açısından son derece umut verici buluyoruz." dedi.

"Toplam portföy büyüklüğü 10 trilyon liraya ulaştı"

Pamir Karagöz, portföy yönetim şirketlerince yönetilen fonların çeşitliliği artarken, yatırımcı sayısının ağustos sonu itibarıyla 5,3 milyona ulaştığını belirterek, "Portföy yönetim şirketlerimizce yönetilen yatırım fonu, emeklilik fonu ve bireysel portföy yönetimi müşterilerinin toplam portföy büyüklüğü ise 2024 sonuna kıyasla yüzde 46 artarak ağustos sonunda 10 trilyon liraya ulaştı. Bu tablo, yatırımcıların değişen piyasa koşullarına uyum sağlama konusunda yatırım fonlarını güvenilir bir alternatif olarak gördüklerini de ortaya koyuyor." diye konuştu.

Sermaye piyasaları ürün ve hizmet yelpazesinin genişlemesine paralel olarak yatırımcıların karşılaştıkları fırsat ve risklerin de arttığını dile getiren Karagöz, yatırımcıların bilgilendirilmesinin ve finansal okuryazarlığının artırılmasının önemine dikkati çekti.

Karagöz, bu alanda yaptıkları faaliyetlere işaret ederek, "Sermaye piyasalarında bilinçli ve doğru yatırımın yolunun finansal okuryazarlıktan geçtiği anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

"WhatsApp ve Telegram'dan tavsiye almayın" uyarısı

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, bazı yatırımcıların, sosyal medya üzerinden hiçbir güvenirliği olmayan kişilerin "tüyo" veya "fırsat" diye sundukları söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını üzülerek gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan sosyal medya paylaşımlarının son dönemde yeni bir boyut kazandığını görüyoruz. Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla kendilerini aracı kurum veya banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor. Bu gruplarda, getiri vaadiyle insanları etkileyip resmi aracı kurum hesabı olmayan sahte hesaplara para göndermeleri isteniyor. Bir süre sonra ise yatırımcılar, bu gruplara veya ilgili kişilere ulaşamadıklarında ve vadedilen getiriyi elde edemediklerinde dolandırıldıklarını acı bir şekilde fark ediyorlar."

Karagöz, bu gibi durumların yaşanmaması için yatırımcıların güvenilir kaynaklar olarak SPK, TSPB ve yetkili aracı kurumları dikkate alması ve lisanslı uzman personel dışında herhangi bir kimseden danışmanlık almaması konusunda uyardı.