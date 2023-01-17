TSPB Başkanı Öztop: Yerli yatırımcıların sayısı rekor tazeliyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, "Akşam Future&Trends Summit 2023" programında sermaye piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztop, makroekonomik dengesizliklerin, enerji kriziyle artan etmenlerin küresel piyasaları olumsuz etkilemesine karşın Türkiye sermaye piyasalarının son yıllarda çok başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

Rekorların tazelendiği bir yılda özellikle küresel salgından sonra sermaye piyasaları olarak gerek arz gerek talep tarafında rekorlar kırıldığını, yatırım ekosisteminin güçlendiği bir dönemin yaşandığını vurgulayan Öztop, şöyle devam etti: "Piyasalarımızın özellikle 2022'de küresel piyasalardan pozitif ayrışarak sağladığı başarılı performansta hükümetimizin büyümeyi önceleyen, sermaye piyasalarını destekleyen politikaları, kamu-özel sermaye piyasası kurumlarının dijital dönüşüme uyumu, üyelerimizin kesintisiz olarak sundukları teknolojik hizmetler etkili oldu. Son yıllarda yerli yatırımcıların sayısı rekor tazeliyor. Şu anda yatırımcı sayısı 3,9 milyon. Aynı şekilde son 3 yılda yerli yatırımcılarımızın pay varlıkları 10 kat arttı. Aynı dönemde portföy yönetim şirketlerinin yönettikleri portföy büyüklüğüne baktığınız zaman 6 kat arttı. Bunlar kolay işler değil. Girişim ekonomisi sermayesi yatırımlarına baktığımız zaman ise burada da girişimcileri özellikle çok ciddi şekilde desteklemiş bulunuyoruz. 2019 yılı itibarıyla 1,5 milyar TL iken, şu anda 44 milyar TL'ye ulaştık. Bu da özellikle teknolojik yatırımları destekleyen bir ekosistemi yaratmakta ciddi bir şekilde başarı elde ettiğimizi gösteriyor."

Öztop, yabancı yatırımcı ilgisinin dışında, şirketlere sermaye piyasalarından ciddi bir fon da aktardıklarına, halka arzların yine rekor tazelediğine işaret ederek, "Sermaye piyasalarımızın son yıllarda yakaladığı bu ivmenin bu yıl da devam edeceğine inanıyoruz. Sermaye piyasaları; ürün çeşitliliği ve enflasyondan korunma amacında olan yatırımcılar için önemli imkanlar ve fırsatlar sünüyor. Türkiye ekonomisi ile birlikte şirketlerimizin de önemli ölçüde büyüdüğünü gözlemliyoruz. Bütün bunların alternatif getiri arayışında olan yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin artmasında etkili olacağını düşünüyoruz. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak gerek yatırımcı gerek halka arz anlamında şirketlerin sermaye piyasasına olan ilgisinin 2023 yılında güçlü bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.