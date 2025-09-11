TSPB’nin panellerin üçüncüsü Ankara'da yapılacak

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle düzenlenecek panel, 24 Eylül'de Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Ahmet Kahraman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Anadolu'nun farklı illerinde düzenlenen bu panellerle, kur riski taşıyan reel sektör şirketleri çalışanları ile yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Barış Esen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" panelinde, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Pazarlama Bölüm Başkanı Çağan Atlan, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Satış ve Şubelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Gökhan Özalp ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan konuşmacı olarak yer alacak.

Panelin yanı sıra Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Başekonomisti Erol Gürcan da "Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmelere" ilişkin bilgilerini paylaşacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek panellerle, öncelikli olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ile iş insanları derneği üyelerine ulaşılması hedefleniyor. Etkinlik aynı zamanda banka ve aracı kurum çalışanlarının yanı sıra akademisyen ve üniversite öğrencilerinin katılımına da açık olacak.

Daha önce Konya ve İzmir'de düzenlenen panele ilişkin bilgi almak ve kayıt yaptırmak için TSPB web sitesinin (www.tspb.org.tr) "duyurular" bölümü ziyaret edilebilecek.