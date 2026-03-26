ttec, çoklu satışla 30 ülkede yıllık 500 bin adet satışa ulaştı

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Tesan İletişim bünyesinde yer alan yerli teknoloji markası ttec, çok kanallı satış stratejisi ve e-ticaret odaklı büyümesiyle 30’dan fazla ülkede yılda 500 binin üzerinde ürün satan bir marka oldu. Tesan Genel Müdürü Ahmet Erdoğan, önümüzdeki 5 yıl içinde yurt dışı cironun Türkiye cirosunu geçmesini hedeflediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda markanın daha güçlü bir global oyuncu haline getirilmesi planlanıyor. Erdoğan, “ttec’in orta vadeli büyüme stratejisi coğrafi genişleme, ürün gamı derinliği ve marka yatırımı olmak üzere üç ana eksen üzerine kurulu” dedi.

ttec’in satış stratejisini operatör kanalları, teknoloji marketleri ve e-ticaret platformlarını kapsayan bir yapı üzerine kurduğunu anlatan Erdoğan, bu yaklaşımın markanın erişimini ve güvenilirliğini artırdığını ifade etti. Online kanalların büyümesiyle birlikte ürün sayfalarında net teknik veri sunmanın ve kullanıcı deneyimini sade bir şekilde anlatmanın daha önemli hale geldiğini belirten Erdoğan, kanal mükemmeliyetini stratejik öncelik olarak konumlandırdıklarını dile getirerek, tüketiciyle temas edilen her noktada tutarlı ve güven veren bir deneyim sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Erdoğan, bugüne kadar 30’dan fazla ülkede satış gerçekleştirildiğini ve yurt dışında yılda 500 binin üzerinde yapıldığını ifade ederek, bu güçlü uluslararası deneyimin markanın büyüme yolculuğunda önemli bir kaldıraç oluşturduğunu söyledi. Orta vadede yurt dışı cirosunun Türkiye’nin üzerine çıkmasının hedeflendiğini yineleyen doğrultuda global pazarlarda ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Şirketin büyüme stratejisinde yüksek katma değerli segmentlerin öne çıktığına dikkat çeken Erdoğan, şarj ve enerji çözümleri, ses teknolojileri ve giyilebilir ürünlerin portföyün derinleştirilmesi planlanan alanlar arasında yer aldığını belirtti. Bu segmentlerin hem ciro hem de teknoloji farklılaştırması açısından kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, dijitalleşme ve tedarik zinciri optimizasyonu yatırımlarıyla operasyonel verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Pazar büyüyor, segmentler ayrışıyor

Türkiye teknoloji aksesuar pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 2026 itibarıyla pazarın 3–4 milyar dolar bandında olduğunu ve büyüme potansiyelini koruduğunu ifade ederek, küresel pazarda ise hacmin yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu, önümüzdeki yıllarda yüzde 7–8 bandında büyüyerek 160 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini aktardı. Türkiye’de büyümeyi akıllı cihaz penetrasyonunun artması ve mobil yaşamın günlük rutinin merkezine yerleşmesinin desteklediğini belirten Erdoğan, segment bazında kablo ve ekran koruyucu gibi ürünlerin daha sık yenilendiğini, kulaklık gibi daha yüksek değerli aksesuarların ise daha uzun kullanım süresine sahip olduğunu söyledi. Genel tabloda şarj çözümleri, giyilebilir teknolojiler ve koruma ürünlerinin en hızlı büyüyen alanlar arasında yer alıyor.

Döviz kuru oynaklığı ve artan üretim maliyetlerinin sektör genelinde fiyat baskısını artırdığına dikkat çeken Erdoğan tüketici tarafında da fiyat hassasiyetinin yükseldiğini belirtti. Bu durumun sektörde kısa vadeli ve fiyat odaklı rekabeti tetikleyebildiğini ifade eden Erdoğan, ttec olarak bu tabloya yalnızca fiyat perspektifinden yaklaşmadıklarının altını çizdi. Rekabeti düşük fiyat üzerinden değil; kalite, güvenlik ve sürdürülebilir kullanıcı memnuniyeti üzerinden kurguladıklarını dile getiren Erdoğan, özellikle sertifikasyon, ürün güvenliği ve kalite standartları konusunda taviz vermediklerini vurguladı. Kısa vadeli fiyat avantajlarının uzun vadede marka değerine zarar verebildiğine işaret eden Erdoğan, bu nedenle dengeli bir büyüme yaklaşımı benimsediklerini kaydetti. Erdoğan, “Şirketin denge politikası; operasyonel verimlilik, doğru segmentasyon ve katma değerli ürün odaklı büyüme üzerine kurulu. Tedarik zinciri optimizasyonu ve dijitalleşme yatırımlarıyla maliyetleri dengelemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda yüksek katma değerli ürün gruplarında derinleşerek, fiyat baskısını bertaraf eden bir ürün karması oluşturduk” diye konuştu.

2026’da yüzde 30 büyüme hedefliyor

E-ticaretin yalnızca bir satış kanalı olmanın ötesine geçtiğini ifade eden Erdoğan, "E-ticaret, markalar için tüketiciyle doğrudan ve sürekli temas kurulan bir alan haline geldi. Bu nedenle ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcı deneyimini ve dijital kanallardaki anlatımı önceliklendiriyoruz. Kanal mükemmeliyeti, markamızın stratejik hedefleri arasında yer alıyor" dedi. Şirketin büyüme performansına da değinen Erdoğan, 2025 yılında dolar bazında yaklaşık yüzde 25 büyüme kaydedildiğini, 2026 için ise yaklaşık yüzde 30 büyüme hedeflendiğini açıkladı. Ancak odağın yalnızca hacimsel büyüme olmadığını vurgulayan Erdoğan, kârlı, sürdürülebilir ve marka değerini güçlendiren bir büyüme modelinin benimsendiğini ifade etti.

Satın alma kararı artık tek kritere bağlı değil

Son dönemde tüketici davranışlarında önemli bir değişim yaşandığını dile getiren Erdoğan, satın alma kararlarının artık tek bir kritere dayanmadığını belirtti. Fiyatın yanı sıra performans, kullanım kolaylığı, ergonomi, tasarım ve dayanıklılığın birlikte değerlendirildiğini ifade eden Erdoğan, tüketicinin artık yalnızca “uygun fiyat” üzerinden değil, çok boyutlu bir değerlendirme ile karar verdiğini söyledi.

Özellikle kulaklık kategorisinde ses kalitesinin tek başına yeterli görülmediğini belirten Erdoğan, ürünün gün boyu konforlu kullanım sunması, mobil yaşama uyum sağlaması ve uzun ömürlü olmasının beklendiğini dile getirdi. Bununla birlikte tüketicinin artık soyut marka vaatlerinden çok ölçülebilir verilere odaklandığını ifade eden Erdoğan, gürültü engelleme kapasitesi, mikrofon netliği, batarya süresi ve ürün ağırlığı gibi somut performans göstergelerinin satın alma kararında daha belirleyici hale geldiğini belirtti. Yeni nesil kullanıcıların teknoloji aksesuarlarını yalnızca teknik bir ihtiyaç olarak değil, aynı zamanda bir stil unsuru ve kişisel ifade alanı olarak gördüğünü anlatan Erdoğan, bu dönüşümün ürün tasarımında renk, doku ve malzeme çeşitliliğini daha önemli hale getirdiğini vurguladı.