TTGV'den hidrojen ve enerji depolama teknolojilerine önem verilmesi çağrısı

Mehmet KAYA

ANKARA - TTGV 2023 ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, bu tür teknolojilere verilen önemin artırılması çağrısı yapan Usluel, dünyada hidrojen, yeşil enerji, enerji depolama, geri kazanım gibi geniş bir alandaki yeşil teknolojilerin henüz gelişme safhasında olduğunu ve Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarıyla geleceğin teknolojisine sahip olma fırsatı bulunduğunu kaydetti.

Diğer yanda, başta Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kapsamında uygulamaya alacağı önlemler olmak üzere, Türkiye’nin ihracatı açısından çeşitli riskler bulunduğunu, bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Usluel, “Yeşil Mutabakat, Türkiye’nin de ihracat ve ekonomik düzeninde Gümrük Birliği’ne girerken karşı karşıya kaldığı gibi bir tehdit. Bu bağlamda, uluslararası ticaret kurallarının hızla iklim konusuna uyumlandığı dünyada, Türk sanayisi kapsamlı bir rekabetçilik tehdidi, ama bir o kadar da fırsat paradigması ile karşı karşıya” diye konuştu.

Tarihi bir fırsat olabilir

Çevre, sürdürülebilirlik alanındaki mecburi dönüşümün tarihi bir fırsat sunmuş olabileceğini vurgulayan Değerhan Usluel, “Bu mecburi dönüşüm, Cumhuriyet tarihinde önümüze gelmiş en büyük fırsat olabilir. İlk kez bir mega-teknoloji dalgasına 20 yıl geriden değil, tüm dünya ile aynı anda girme şansımız var” diye konuştu. Usluel, TTGV’nin gelecek dönemde türünün ilk örneği olan iklim değişikliği projelerinin hayata geçirilmesi ve pazar oluşmasını tetiklemek için öncülük yapmak istediğini anlattı.

2023 TTGV Ödülleri Yeşil Teknolojiye gitti

Eğitimci ve girişimci Ahmet Şerif İzgören’in ekolojik ve organik tarım projesiyle oluşan ekonomik ve sosyal faydayı temel alan tarım odaklı bir sunuş yaptığı ödül töreninde, 2023 TTGV ödülleri sahiplerine teslim edildi. Ödül alan kişiler ve projeleri şöyle:

Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü: “Yakıt Pilleri ve Yeşil Hidrojen Üretimi Konusundaki Öncü Araştırmaları ve Ticarileştirmeye Yönelik Çalışmaları dolayısıyla Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Prof. Dr. Can Erkey.

Dr. Fikret Yücel Öncü Kuruluş Ödülü: “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknoloji Alanında Ar-Ge Odaklı Öncü Ürün Geliştirme Çalışmaları” nedeniyle LENTATEK Uzay Havacılık ve Teknoloji Anonim Şirketi

Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü: “Enerji Ekonomisi ve Politikaları Alanlarındaki Araştırma ve Çalışmaları” dolayısıyla SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülü:“Lityum İyon Pil ve Hidrojen Üretimine Yönelik Araştırma ve Çalışmalar” dolayısıyla Dr. Ahmet Altınay.