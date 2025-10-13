TTYD/Oya Narin: Turizmde yatırım ortamını ve hukuksal altyapıyı toparlamalıyız

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi. “Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin'in açıklaları şu şekilde:

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin rakamlarına göre 2024 yılında 11 trilyon dolar olan dünya turizm ve seyahat ekosisteminin küresel GSYH katkısının 2035’e kadar 15,6 trilyon dolar olması hedefleniyor. Sektör büyümeye devam edecek. Enerji ve tarımdan sonra 3’üncü büyük sektör olunca büyümeden tabii ki Türkiye’de payını aldı.

Genç bir sektörüz, turizmin Türkiye'de geçmişi 40 yıl

Türkiye son 40 seneden büyük bir başarı hikayesi yazdı. Son yılda yüzde 41’e yakın büyüme var dünyada. Biz 30 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar gelebildik. Çok ciddi bir büyüme, üstün bir performans gösterdik. Dolayısıyla bizi cesaretlendiren bir gelecek var. Türkiye turizmi aslında genç bir sektör, 40 yıllık geçmişi var. Diğer sektörlerimizle mukayese ettiğimiz zaman daha yeni. Yetişkin çağa da yeni giriyor diyebiliriz. Bugüne geldiği performansta üstün başarı gösterdi. Tabii ki bunun en önemli faktörü insan kaynağımız ve ülkemizin güzelliği. Trendlere bakarsanız, şu anda Suudi Arabistan, Mısır gibi birçok ülkede çok ciddi yatırımlar var. Çok ciddi kaynak aktarılıyor turizmde çünkü sektördeki geleceği gördü ülkeler. Ama hiçbir zaman bizim bu doğal özelliklerimizi ve güzelliklerimizi onların yansıtması mümkün değil. Dolayısıyla trendler içerisinde biz hep ilk sırada olacağız doğal güzelliklerimiz, insan kaynağımız ve ulaşımdaki kolaylık açısından.

UBER, booking gibi app'lerin hukuki altyapısı oluşturulmalı

Bununla birlikte genç bir sektör olduğumuz için eksik kalan önemli kısmımız yatırım ortamı ve hukuksal altyapı. Bu tarafın muhakkak toparlanması çok önemli. Bir taraftan dijital dünyaya uyumlanma UBER, booking. com gibi dünyada gelişmekte olan, herkesin kullandığı kolaylıkların hukuki altyapısının muhakkak oluşturulması lazım. Bunlardan biraz uzak kalıyoruz. Bu önemli bir sıkıntı oluyor.

Artık 3. Turizm Hamlesi'ne hazırız

Dünyada çok ciddi bir hareket var. Biz de yeni bir hikayeyle çıkmalıyız. Turizmde çok iyi bir yerdeyiz. Bu sene biraz daha sıkıntılı bir dönem oldu konaklama sektöründe. Ama 2035 yılana kadar Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin hedefl erine uygun biçimde yeni bir planla çıkmamız lazım. Faiz hadleri yüksek olduğu için yatırımlar geriye düşmüş durumda ama 2027’ye hazırlanmamız gerekiyor. Türkiye olarak artık 3'üncü turizm hamlesine ihtiyacımız var