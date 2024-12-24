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TÜBA 11 personel istihdam edecek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere 11 personel alacak.

Haber Merkezi
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TÜBA 11 personel istihdam edecek
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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBA, Ankara ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere uzman, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı, kütüphaneci, şoför ve hizmetli kadroları için 11 kişi istihdam edecek.

Başvuruları, 2-20 Ocak 2025 döneminde alınacak sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

Adaylar, TÜBA'ya şahsen başvuracaklar. Akademi tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar TÜBA Başkanlığının uygun göreceği illerin birinde çalışmayı kabul etmiş sayılacaklar.

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