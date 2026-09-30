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TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görev yapmak üzere kısmi süreli 105 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek.

Haber Merkezi
AA
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TÜBİTAK 105 aday araştırmacı alacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adayların, yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim görmesi gerekiyor.

İstihdam edilecek kısmi süreli 105 proje personeli, Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.

Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye Kurumun internet sayfasından (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.

Başvurular, "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 4 Kasım saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

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