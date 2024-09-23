  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TÜBİTAK 393 personel istihdam edecek
Takip Et

TÜBİTAK 393 personel istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 393 personel alacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜBİTAK 393 personel istihdam edecek
Takip Et

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 393 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek.

Söz konusu personel, Ankara ve Kocaeli'nde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yayımlanacak.

Başvurular için son tarih 14 Ekim olarak belirlendi.

İstanbul'da 26 suç kaydı bulunan zanlı, polis memurunu şehit ettiİstanbul'da 26 suç kaydı bulunan zanlı, polis memurunu şehit ettiGündem
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde faizler düştü: Başvuru şartları neler?Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde faizler düştü: Başvuru şartları neler?Ekonomi
İkinci el otomobilde alım fırsatı mı doğuyor? Uzman isim açıkladı...İkinci el otomobilde alım fırsatı mı doğuyor? Uzman isim açıkladı...Ekonomi
1 milyon aboneyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni sistem geliyor1 milyon aboneyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni sistem geliyorEkonomi

 

Ekonomi
Çalışma Bakanlığı ve TİSK “Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi” protokolü imzaladı
Çalışma Bakanlığı ve TİSK “Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi” protokolü imzaladı
S&P'den Türkiye için not artışı sinyali
S&P'DEN TÜRKİYE İÇİN NOT ARTIŞI SİNYALİ
Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Amerika ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 19 bin ton rekolte bekleniyor
Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Amerika ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 19 bin ton rekolte bekleniyor
11 kentteki kooperatiflere 2,7 milyon Euroluk hibe
11 kentteki kooperatiflere 2,7 milyon Euroluk hibe
Makinecilerden 8 ayda 18,3 milyar dolarlık ihracat
Makinecilerden 8 ayda 18,3 milyar dolarlık ihracat
Evinin damında kuruttuğu incirler 300 ila 350 TL arasında alıcı buluyor
Evinin damında kuruttuğu incirler 300 ila 350 TL arasında alıcı buluyor