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TÜBİTAK 41 proje personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 41 proje personeli istihdam edecek.

Haber Merkezi
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TÜBİTAK 41 proje personeli alacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere araştırmacılar, AR-GE proje ve destek teknisyenlerinden oluşan proje personeli alımı yapılacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 2 Eylül'e kadar yapılabilecek. Alınacak 41 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.

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