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TÜBİTAK 6 personel alımı yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 6 personel istihdam edecek.

Haber Merkezi
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TÜBİTAK 6 personel alımı yapacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 6 uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Alınacak personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 29 Ocak'a kadar yapılabilecek. Alınacak 6 personel TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.

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