TÜBİTAK BİGG Fonu’ndan girişimci adaylarına 450 bin lira hibe

ANKARA/EKONOMİ

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2023 yılı çağrısı kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ programı, TÜBİTAK’ın girişimci adayları için verdiği 450.000 TL sermaye desteği için başvuruları almaya başladı.

Başvuruların alınmaya başlandığı program kapsamında destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu aracılığıyla yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacak.

Buna göre; akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ve sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve Ar-Ge, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvuru yapabilecek. Başvurunun kabul edilmesi halinde geri ödemesiz 450 bin liralık hibe desteği sağlanacak.

Başvuru için ön lisans kaydı yeterli

Programa, herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olanlar başvurabilecek. Ancak, bunların daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olmaları gerekiyor.

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim programlarına katılanlar bugüne kadar 15 milyon liranın üzerinde hibe desteği almaya hak kazandılar.