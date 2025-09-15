TÜBİTAK personel alımı yapacak! 318 aday araştırmacı istihdam edilecek

  1. Ekonomim
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), personel alımı ilanı yayımlandı. Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli 318 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), personel alacak. TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki çalışma ofisinde kısmi süreli 318 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

318 proje personeli alımı detayları belli oldu

Buna göre, kurum bünyesine, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren aralarında bilgisayar, bilişim, bilgisayar ve yazılım, elektrik-elektronik, haberleşme, kontrol ve otomasyon, yapay zeka, veri, adli bilişim, endüstri ve sistem mühendisliği, metalürji ve malzeme, kimya, matematik mühendisliği gibi bölümlerin yer aldığı alanlarda 3 veya 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 318 proje personeli (aday araştırmacı) alımı yapılacak.

Personel 7 merkezde görev yapacak

Alınacak personel TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görev yapacak.

TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır? 

Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.

Başvurular 6 Ekim'e kadar sürecek

Başvurular, kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 6 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek.

