TÜBİTAK, uzman ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara’da istihdam edilmek üzere 71 uzman ve uzman yardımcısı alınacak.
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ankara'da istihdam edilmek üzere 71 uzman ve uzman yardımcısı alınacak.
Başvurular 21 Aralık'ta sona erecek. Başvurular, TÜBİTAK İŞ Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.