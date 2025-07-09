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Tuborg grubuna zam geldi: Yeni fiyat listesi açıklandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki büyük alkol grubuna daha zam yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Tuborg grubuna zam geldi: Yeni fiyat listesi açıklandı
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Duyurulan zamlarla birlikte Turborg Kırmızı olarak bilinen Special Kutu'nun fiyatı 117 liraya çıkarken, 100 cl Chivas viskinin fiyatıysa 2 bin 375 lira oldu.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tuborg alkol grubuna yeni zamların yansıdığını belirtti.

Yeni fiyatlar şu şekilde;

50 cl Depozitolu Şişe: 83 TL
50 cl Depozitosuz Şişe: 85 TL
33 cl Depozitolu Şişe: 60 TL
33 cl Depozitosuz Şişe: 70 TL
50 cl Kutu: 85 TL
33 cl Kutu: 70 TL
50 cl Tuborg Special Kutu: 117 TL

Tuborg ürünleri, en son 9 Ocak 2025 tarihinde zamlanmıştı. Ayrıca Pernod Ricard Türkiye alkol grubuna da zam geldi.

Grubun üreticisi olduğu Chivas viskinin yeni fiyatları şu şekilde:

Chivas 12 (35 cl): 950 TL
Chivas 12 (50 cl): 1350 TL
Chivas 12 (70 cl): 1750 TL
Chivas 12 (100 cl): 2375 TL
Chivas 12 (175 cl): 4200 TL
Chivas 12 (300 cl): 7950 TL

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