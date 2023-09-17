TÜED: "Cumhuriyet İkramiyesi" en az 10 bin lira olmalı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5 bin liralık ikramiye verileceği yönündeki haberlere değinerek, bu yöndeki bir girişimi takdirle karşılayacaklarını söyledi.

Büyük bir bölümü kıt kanaat geçinen emeklilerin dört gözle aylıklarına yapılacak artışı beklediğine dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

"Aylıklara artışın yanında bayram ikramiyeleri de artırılmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verileceği konuşulan 5 bin liralık ikramiye de ek bir gelir sağlaması açısından önemli. Fakat 5 bin liralık ikramiye ne Cumhuriyetimize yakışacak ne de emeklimizi mutlu edebilecek düzeyde. Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalıdır."

"Meclis'in ilk gündem maddesi emekliye zam olmalı"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin aylıklarına yapılacak zam için Meclis'in açılmasını dört gözle beklediğini belirterek, "Emeklilerimiz, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları dikkate alarak ekim ayında zamlı aylık almayı bekliyor. Buna karşın, zammın kasım ve aralık ayında yapılacağı yönündeki iddialar emeklilerde derin bir kaygı ve tepkiye yol açıyor. Ekim ayında Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilere zam olmalı. Çünkü milyonlarca emeklinin dayanacak gücü kalmadı." dedi.

"Bayram ikramiyesinin alım gücü korunmalı"

TÜED olarak emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi için uzunca bir süre mücadele yürüttüklerini anımsatan Ergün, bu mücadelelerinin 2018 yılında emeklilere biner lira ikramiye verilmesiyle başarıya ulaştığını anlattı.

Bayram ikramiyelerinin 2021'de yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini aktaran Kazım Ergün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Derneğimizin Araştırma Merkezinin çalışmasına göre, 2018 yılı mayıs ayında ikramiye 1.000 lira olarak ilk kez verildiğinde emeklilerimiz gramı 190 lira olan 24 ayar altından yaklaşık 5,3 gram alabiliyordu. O tarihteki alım gücünü korunabilseydi bayram ikramiyeleri bugün 2 bin lira yerine 9 bin lira civarında olacaktı. Bu nedenle emeklinin bayram ikramiyelerinin alım gücü, 2018'de ilk verildiği değere yükseltilmeli."