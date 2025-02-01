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TÜED Mamak Şube Başkanı Tokgöz'den tepki: Asgari ücret cebe girmeden 2 bin lira eridi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, asgari ücretin açıklandığı gün ile ceplere giren gün arasında alım gücünün gram altın karşısında yaklaşık 2 bin lira eridiğini açıkladı.

Haber Merkezi
ANKA
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TÜED Mamak Şube Başkanı Tokgöz'den tepki: Asgari ücret cebe girmeden 2 bin lira eridi
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TÜED Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, asgari ücrette yaşanan erimeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Asgari ücretin açıklandığı 24 Aralık akşamı bir gram altının 2 bin 962 lira olduğunu ve 7,46 gram altın alınabildiğini belirten Tokgöz, asgari ücretin ceplere girdiği 31 Ocak tarihinde ise gram altın kurunun 3 bin 221 liraya yükseldiğini ve alınabilen gram altın miktarının 6,86'ya düşdüğüne dikkat çekerek asgari ücretin alım gücünün gram altın karşısında yaklaşık 2 bin lira eridiğini belirtti.

Asgari ücretin daha açıklanırken beklentileri karşılamadığını ifade eden Tokgöz, "Açıklanan asgari ücret daha çalışanların cebine girmeden gram altın karşısında 0,60 gramlık bir kayba uğramıştır. Yani aldıkları helal kazançla kıt kanaat yaşam mücadelesi veren kesimin cebinden gram altın karşısında bin 932 lirası buharlaşmıştır" dedi.

"Asgari ücretin erimesi ürkütücüdür, korkunçtur, kabul edilebilir değildir"

Asgari ücretin erimesinin ürkütücü, korkunç ve kabul edilebilir olmadığını belirten TÜED Başkanı Tokgöz, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin daha bir ay geçmişken gram altın karşısında 2 bin liralık erimesi neredeyse asgari ücretin yüzde 9’na tekabül etmektedir. Buradaki erime kabul edilebilir değildir. Çünkü; Asgari ücretli çalışan birisinin neredeyse 3 Günlük yevmiyesine tekabül etmektedir. Asgari ücretin Gram altın karşısında bir ayda Yüzde 9 erimesi sürdürülebilir hiç değildir. Çünkü; yeni asgari ücretin belirlenmesine daha 11 Ay vardır.

"Asgari ücrete, emekli aylıklarına acilen iyileştirme yapılmalıdır"

Emekliler başta olmak üzere işçiler, memurlar, dul ve yetimler, hülasa toplumun büyük çoğunluğu ilkel kabileler gibi yeme, içme ve barınma telaşı içerisindedir. Buradan Hükümet yetkililerine sesleniyoruz. İdama mahkum insanların bile son arzuları yerine getirilmesi evrensel bir kuraldır. Bu nedenle entübe edilmiş bir şekilde yaşam mücadelesi veren dar ve sabit gelirli kesimin hayata tutunmak için son çırpınışları dikkate alınmalı, gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır.”

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