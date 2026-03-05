TÜGİAD Ankara iftar yemeğinde “toplumsal dayanışma” mesajı

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, “Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek zorundayız” derken, TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, ekonomide genel havanın toparlanma işaretleri verdiğini söyledi. TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım da genç iş insanlarının ülke büyümesini sağlamak üzere sorumluluk içinde hareket ettiğini vurguladı.

Yemeğin açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç genç iş insanlarının cesaret ve gelecek vizyonunu oluşturma kapasitesine vurgu yaptı. Küresel ekonominin zor koşullarda bulunduğunu hatırlatan Ardıç, “Bizler iş dünyasını temsilcileri olarak yalnızca üretmekle değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü ekonomi, güçlü toplumlar, güçlü toplum ise birlikte beraberlikle mümkün olur” dedi.

TÜGİAD Ankara Başkanı Aykut Çakmaklı da konuşmasında sektörlere göre farklılaşma görülse de genel ekonomik durumda toparlanma işaretleri olduğunu, imalat sanayiinde temkinlilik havasının hakim olduğunu vurgulayarak, “Üretim, istihdam ve girişimcilik bir ülkenin gövdesiyse; birlik, beraberlik ve toplumsal bilinç o gövdenin can suyudur. Güçlü bir ekonomi, ancak güçlü bir toplumsal dayanışma zemini üzerinde yükseldiğinde sürdürülebilir hale gelir” diye konuştu.

TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım ise konuşmasında genç iş insanlarının üretim ve geleceğe güven veren bir yapı olduğunu belirterek, “Türk genç iş insanları, yalnızca şirketlerin değil istihdamı, üretimi temsil ediyor. Genç iş insanları, sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunarak ülke geleceğini büyütmek için bu yönüyle aslında her gün bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. İnanıyorum ki birlikte hareket ettiğimiz sürece Türkiye'nin ekonomik geleceğine yön veren kadrolar yine bu salondan çıkacaktır. TÜGİAD varsa üretim vardır. TÜGİAD varsa geleceğe güven vardır” dedi.