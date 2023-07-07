TÜGİAD Ankara Şube görevden alındı, başkan tepki gösterdi

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Ankara Şube Yönetimini görevden aldı. Karara tepki gösteren Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Dalgıç, genel merkez tarafından haklı gerekçelere dayandırılmadan üyeliğinin sonlandırıldığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Dalgıç, dernek çatısı altında yıllardır aktif bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü belirtirken, 19 Haziran’da gönderilen bir maille gerekçesiz şekilde dernek üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini kaydetti.

Geçen yıl Temmuz ayında atanarak geldiği Ankara şube başkanlığı görevine Şubat 2023’te yapılan seçimle devam ettiğini hatırlatan Burak Dalgıç, bu zaman diliminde derneğe büyük katkı sağladığını, değer kattığını vurguladı.

Dalgıç, Şubat’taki genel kurula hiçbir itiraz yapılmamış olmasına rağmen üyeliğinin sonlandırıldığını ve görevden alındığını bildirdi.

Dalgıç görevden alınma stratejisinin, kurum açısından tehlikeli olduğunun altını çizerek, “Bundan sonra her gelen yönetimin çalışmak istemediği şube yönetimlerini görevden alma kapısı açılmıştır” dedi.